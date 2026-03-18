На Сумщине отменена часть пригородных поездов из-за боевых действий

В Сумской области 18 и 19 марта изменяется расписание пригородных поездов из-за последствий боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении "Укрзалізниці" в официальном телеграм-канале.

В компании отметили, что движение не останавливается полностью, однако часть рейсов временно отменена или изменен их маршрут. Это связано с повреждением инфраструктуры в результате атак.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Какие поезда не будут курсировать

18 марта:

№7008 Тростянец-Смородино — Люботин

№6261/6262 Люботин — Лебединская

№6267 Лебединская — Сумы

№6019 Сумы — Ворожба

19 марта:

№6012/6011 Ворожба — Тростянец — Смородино

"Из-за боевых действий оперативно переформатируем движение пригородных поездов, но не останавливаем его", - отметили в "Укрзалізниці".

Изменения маршрутов и новые конечные станции

Для части рейсов 18 марта меняется конечная или начальная станция. Вместо Ворожбы некоторые поезда будут курсировать до станции Виры:

№6009 Охтырка — Виры

№6014 Виры — Кириковка

№6013 Сумы — Виры

№6010 Виры — Охтырка

№6011/6012 Кириковка — Виры

№6016 Виры — Боромля

Изменения в расписании связаны с ситуацией в сфере безопасности. Ранее в результате атак были повреждены железнодорожные пути и энергетическая инфраструктура в регионе.

Пассажирам рекомендуют заранее проверять актуальное расписание движения перед поездками.

Накануне Россия нанесла удар по железной дороге в Сумской области. В результате атаки два человека погибли, еще 9 получили ранения.

