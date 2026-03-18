На Сумщине отменена часть пригородных поездов из-за боевых действий
В Сумской области 18 и 19 марта изменяется расписание пригородных поездов из-за последствий боевых действий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении "Укрзалізниці" в официальном телеграм-канале.
В компании отметили, что движение не останавливается полностью, однако часть рейсов временно отменена или изменен их маршрут. Это связано с повреждением инфраструктуры в результате атак.
Какие поезда не будут курсировать
18 марта:
-
№7008 Тростянец-Смородино — Люботин
-
№6261/6262 Люботин — Лебединская
-
№6267 Лебединская — Сумы
-
№6019 Сумы — Ворожба
19 марта:
-
№6012/6011 Ворожба — Тростянец — Смородино
"Из-за боевых действий оперативно переформатируем движение пригородных поездов, но не останавливаем его", - отметили в "Укрзалізниці".
Изменения маршрутов и новые конечные станции
Для части рейсов 18 марта меняется конечная или начальная станция. Вместо Ворожбы некоторые поезда будут курсировать до станции Виры:
-
№6009 Охтырка — Виры
-
№6014 Виры — Кириковка
-
№6013 Сумы — Виры
-
№6010 Виры — Охтырка
-
№6011/6012 Кириковка — Виры
-
№6016 Виры — Боромля
Изменения в расписании связаны с ситуацией в сфере безопасности. Ранее в результате атак были повреждены железнодорожные пути и энергетическая инфраструктура в регионе.
Пассажирам рекомендуют заранее проверять актуальное расписание движения перед поездками.
Накануне Россия нанесла удар по железной дороге в Сумской области. В результате атаки два человека погибли, еще 9 получили ранения.
