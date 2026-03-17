Сутки в Сумской области: два человека погибли, еще 9 получили ранения. Ночью враг нанес удар по железной дороге. ФОТО

За сутки, с утра 16 марта до утра 17 марта 2026 года, российские войска совершили более 90 обстрелов по 34 населенным пунктам в 19 территориальных общинах Сумской области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА.

Погибшие и раненые

В результате российских обстрелов территории области за сутки есть погибшие и пострадавшие среди мирных жителей:

В Садовской громаде в результате удара вражеского беспилотника по грузовику с зерном погиб 40-летний мужчина.

В Великописаревской громаде в результате удара вражеского беспилотника по мотоциклу погиб 48-летний мужчина.

в Сумской громаде в результате ударов вражеских беспилотников пострадали мужчины 39, 43, 51, 67 лет и женщины 30 и 56 лет.

В Шосткинской громаде в результате атаки вражеских беспилотников ранены 46-летний мужчина и 46-летняя женщина.

В Ричковской громаде в результате удара вражеского БПЛА травмирован 61-летний мужчина.

Удары по гражданской инфраструктуре

Враг применял минометы, артиллерию, FPV-дроны, БПЛА, управляемые авиационные бомбы по территории Сумской области.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Шосткинской громаде повреждены многоквартирный жилой дом, нежилое помещение, автомобиль, объекты гражданской инфраструктуры;

в Эсманьской громаде разрушены частные жилые дома, объект гражданской инфраструктуры;

в Глуховской громаде повреждены частный жилой дом, нежилое помещение;

в Березовской громаде поврежден жилой дом;

в Ямпольской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;

в Хутор-Михайловской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры;

в Середино-Будской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры;

в Ворожбянской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры, частный жилой дом, административное здание;

в Николаевской сельской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;

в Сумской громаде повреждены многоквартирные жилые дома, частные домовладения, автомобили, объекты гражданской инфраструктуры, нежилые помещения;

в Великописаревской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры, транспортное средство – мотоцикл;

в Садовской громаде уничтожен грузовой автомобиль;

в Ричковской громаде поврежден частный жилой дом.

Как сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины, ночью вражеские беспилотники атаковали железную дорогу в Сумской области.

В результате удара возник пожар в вагоне нерабочего парка, который оперативно ликвидирован спасателями.

Работники находились в укрытии - никто не пострадал.