Сутки в Сумской области: два человека погибли, еще 9 получили ранения. Ночью враг нанес удар по железной дороге. ФОТО
За сутки, с утра 16 марта до утра 17 марта 2026 года, российские войска совершили более 90 обстрелов по 34 населенным пунктам в 19 территориальных общинах Сумской области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА.
Погибшие и раненые
В результате российских обстрелов территории области за сутки есть погибшие и пострадавшие среди мирных жителей:
- В Садовской громаде в результате удара вражеского беспилотника по грузовику с зерном погиб 40-летний мужчина.
- В Великописаревской громаде в результате удара вражеского беспилотника по мотоциклу погиб 48-летний мужчина.
- в Сумской громаде в результате ударов вражеских беспилотников пострадали мужчины 39, 43, 51, 67 лет и женщины 30 и 56 лет.
- В Шосткинской громаде в результате атаки вражеских беспилотников ранены 46-летний мужчина и 46-летняя женщина.
- В Ричковской громаде в результате удара вражеского БПЛА травмирован 61-летний мужчина.
Удары по гражданской инфраструктуре
Враг применял минометы, артиллерию, FPV-дроны, БПЛА, управляемые авиационные бомбы по территории Сумской области.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Шосткинской громаде повреждены многоквартирный жилой дом, нежилое помещение, автомобиль, объекты гражданской инфраструктуры;
- в Эсманьской громаде разрушены частные жилые дома, объект гражданской инфраструктуры;
- в Глуховской громаде повреждены частный жилой дом, нежилое помещение;
- в Березовской громаде поврежден жилой дом;
- в Ямпольской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;
- в Хутор-Михайловской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры;
- в Середино-Будской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры;
- в Ворожбянской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры, частный жилой дом, административное здание;
- в Николаевской сельской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;
- в Сумской громаде повреждены многоквартирные жилые дома, частные домовладения, автомобили, объекты гражданской инфраструктуры, нежилые помещения;
- в Великописаревской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры, транспортное средство – мотоцикл;
- в Садовской громаде уничтожен грузовой автомобиль;
- в Ричковской громаде поврежден частный жилой дом.
Как сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины, ночью вражеские беспилотники атаковали железную дорогу в Сумской области.
В результате удара возник пожар в вагоне нерабочего парка, который оперативно ликвидирован спасателями.
Работники находились в укрытии - никто не пострадал.
