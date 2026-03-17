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Новости Фото Атаки РФ на ГЭС
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Молдова протестует против российского удара по Днестру: послу РФ вручили бутылку воды из реки. ФОТО

В связи с российским обстрелом, приведшим к утечке нефтепродуктов в Днестр, МИД Молдовы вызвал посла РФ Олега Озерова и вручил ему бутылку воды из реки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в МИД Молдовы.

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"Республика Молдова решительно осуждает это нападение, которое привело к утечке нефтепродуктов в реку Днестр, что создало большие риски для окружающей среды и безопасности водоснабжения Республики Молдова. Река Днестр обеспечивает водой около 80% населения страны и 98% жителей Кишинева", — говорится в заявлении.

Молдова осудила утечку нефтепродуктов в Днестре, вызвала посла РФ

Министерство иностранных дел подчеркнуло, что такие действия с серьезными трансграничными последствиями угрожают окружающей среде, безопасности водоснабжения и здоровью граждан Республики Молдова.

Что предшествовало

В результате российской атаки 7 марта 2026 года на Днестровскую ГЭС произошла утечка технических масел в реку Днестр. Зафиксировано превышение нормы нефтепродуктов в 2,5 раза, что вызвало экологическую угрозу и введение 15-дневной экологической тревоги в Молдове. Устанавливаются боновые заграждения, ситуация под контролем.

  • Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в результате недавней атаки РФ по Днестровской ГЭС зафиксирована утечка технических масел.
  • Загрязнение распространилось вниз по течению, пересекая границу с Молдовой.

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Молдова (2141) обстрел (35655) экология (1635)
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Топ комментарии
+4
чому наші одноногі фламінги не ..башать по кацапських ГЕС?
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17.03.2026 11:43 Ответить
+2
По голові?
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17.03.2026 11:21 Ответить
+2
Свині ґаздують по усій Європі.
Російські дипломатичні об'єкти у Відні перетворилися на найбільшу платформу радіоелектронної розвідки Кремля на Заході, повідомляє Financial Times. Західні спецслужби та експерти встановили, що супутникові тарілки на дахах російських представництв в австрійській столиці спрямовані не у бік Москви, на схід, а на захід, і активно використовуються для перехоплення урядових та військових комунікацій країн НАТО, а також сигналів у регіонах Близького Сходу та Африки.
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17.03.2026 11:27 Ответить

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