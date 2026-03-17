Молдова протестует против российского удара по Днестру: послу РФ вручили бутылку воды из реки. ФОТО

В связи с российским обстрелом, приведшим к утечке нефтепродуктов в Днестр, МИД Молдовы вызвал посла РФ Олега Озерова и вручил ему бутылку воды из реки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в МИД Молдовы.

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"Республика Молдова решительно осуждает это нападение, которое привело к утечке нефтепродуктов в реку Днестр, что создало большие риски для окружающей среды и безопасности водоснабжения Республики Молдова. Река Днестр обеспечивает водой около 80% населения страны и 98% жителей Кишинева", — говорится в заявлении.

Министерство иностранных дел подчеркнуло, что такие действия с серьезными трансграничными последствиями угрожают окружающей среде, безопасности водоснабжения и здоровью граждан Республики Молдова.

Что предшествовало

В результате российской атаки 7 марта 2026 года на Днестровскую ГЭС произошла утечка технических масел в реку Днестр. Зафиксировано превышение нормы нефтепродуктов в 2,5 раза, что вызвало экологическую угрозу и введение 15-дневной экологической тревоги в Молдове. Устанавливаются боновые заграждения, ситуация под контролем.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в результате недавней атаки РФ по Днестровской ГЭС зафиксирована утечка технических масел.

Загрязнение распространилось вниз по течению, пересекая границу с Молдовой.

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