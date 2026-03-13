Вследствие атаки РФ на Днестровскую ГЭС масла попали в Днестр и пересекли границу с Молдовой, — Лубинец

Вследствие недавнего удара РФ по Днестровской ГЭС зафиксирована утечка технических масел. Загрязнение уже распространилось вниз по течению, пересекая границу с Молдовой.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Цензор.НЕТ.

РФ сознательно создает гуманитарную угрозу для двух стран

"Днестр — трансграничная река и важный источник питьевой воды для Украины и Республики Молдова. Атакуя объекты гидроэнергетики, враг сознательно провоцирует гуманитарный кризис в двух странах одновременно. Это покушение на базовое право миллионов людей — право на воду. Террор не имеет локального масштаба — он угрожает всей системе европейской безопасности", — заявил Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что такие действия врага — грубое нарушение Женевских конвенций, требующее немедленной международной правовой оценки.

Читайте также: В Киеве зафиксировано временное ухудшение качества воздуха

Украина готовит обращение в ООН

"Я уже готовлю соответствующие письма в ООН с требованием зафиксировать этот факт и дать четкую международную реакцию. Мир не имеет права молчать. Агрессия России против окружающей среды — это вызов цивилизованному миру. Если сегодня не будет бескомпромиссного ответа, завтра российский террор будет отравлять другие реки Европы", — добавил уполномоченный.

Читайте также: Угрозы прорыва Киевской ГЭС нет, последствия выясняются, — "Укргидроэнерго"