Угрозы прорыва Киевской ГЭС нет, последствия выясняются, - "Укргидроэнерго"

В результате удара РФ по Киевской ГЭС угрозы подтопления нет.

Об этом заявил гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сейчас продолжается разбор завалов после ракетного удара. Оценить технические последствия не удается, также непонятно, сколько времени понадобится для восстановления.

"Но я хочу сказать точно, что на сегодня угрозы подтопления или прорыва дамбы для Киевской ГЭС нет. Станция будет пропускать эту воду, которая есть. Какую-то часть через агрегат, а какую-то, если нужно, будут поднимать затворы. Станция работает в том режиме, в котором она может сегодня работать. Последствия ракетного удара, я думаю, что до конца недели мы выясним", - сказал Сирота.

Также гендиректор "Укргидроэнерго" добавил, что в результате обстрела работники станции не пострадали, поскольку находились на тот момент в укрытиях.

Ранее СМИ сообщили, что РФ атаковала Киевскую ГЭС. Впоследствии руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что для плотины Киевской ГЭС угроз нет.

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