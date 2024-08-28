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Новости Война
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Угрозы прорыва Киевской ГЭС нет, последствия выясняются, - "Укргидроэнерго"

Удар по Київській ГЕС: Загрози прориву немає

В результате удара РФ по Киевской ГЭС угрозы подтопления нет.

Об этом заявил гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сейчас продолжается разбор завалов после ракетного удара. Оценить технические последствия не удается, также непонятно, сколько времени понадобится для восстановления.

"Но я хочу сказать точно, что на сегодня угрозы подтопления или прорыва дамбы для Киевской ГЭС нет. Станция будет пропускать эту воду, которая есть. Какую-то часть через агрегат, а какую-то, если нужно, будут поднимать затворы. Станция работает в том режиме, в котором она может сегодня работать. Последствия ракетного удара, я думаю, что до конца недели мы выясним", - сказал Сирота.

Также гендиректор "Укргидроэнерго" добавил, что в результате обстрела работники станции не пострадали, поскольку находились на тот момент в укрытиях.

Ранее СМИ сообщили, что РФ атаковала Киевскую ГЭС. Впоследствии руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что для плотины Киевской ГЭС угроз нет.

Также читайте: Движение транспорта по дамбе Киевской ГЭС возобновят в 16:00-17:00, - ОВА

Автор: 

ГЭС (118) обстрел (26982) Укргидроэнерго (62) Сирота Игорь (15)


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А якщо таки їм вдасться, влада знає, ЩО робити?
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28.08.2024 14:59 Ответить
колись, не пам'ятаю, у 1985 році, по радіо, а тоді у всіх були радіоточки на кухнях, погнали тему прориву київської грес.
ото була паніка....
але, вже тоді, все прорахували та показали, ні оболонь, ні троєщина не будуть зруйновані і навіть не будуть затоплені.
затопить гідропарк, русановські сади, осокорки і далі лівобережжя дніпра.
і, нажаль, затопить міст хвиля, на острів оболоні з тисячолітніми дубами.
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28.08.2024 15:09 Ответить
Найбільшу небезпеку становить радіоактивний намул на дні. Вчені стверджують, що в 1986 р. туди потрапило 5000 кюрі цезію, 2000 стронцію та 50 000 плутонію. , Площа Київського водосховища - 922 кв. км. Довжина понад 100 км, ширина - від 3 до 12 км. Максимальна глибина - 15 м, середня - 4 м. Коли у квітні 1986 р. сталася аварія на Чорнобильській АЕС, море взяло на себе основний удар, "закривши собою" Дніпро, а за ним і Чорне море, від радіоактивної Прип'яті. А вирішальну роль у цьому зіграла відносно невелика глибина водосховища, - переважно 2-4 м. Завдяки чому, течія Прип'яті швидко втрачала силу, а радіоактивні частки осідали в намулу, де фактично знаходяться й зараз.
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28.08.2024 16:20 Ответить
Чи повідомляють щось на марафоні про екологічну катастрофу на річці Сейм..? Це була одна з найчистіших річок. Далі Сейм впадає в Десну..
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28.08.2024 17:23 Ответить
 
 