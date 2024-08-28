Угрозы прорыва Киевской ГЭС нет, последствия выясняются, - "Укргидроэнерго"
В результате удара РФ по Киевской ГЭС угрозы подтопления нет.
Об этом заявил гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Сейчас продолжается разбор завалов после ракетного удара. Оценить технические последствия не удается, также непонятно, сколько времени понадобится для восстановления.
"Но я хочу сказать точно, что на сегодня угрозы подтопления или прорыва дамбы для Киевской ГЭС нет. Станция будет пропускать эту воду, которая есть. Какую-то часть через агрегат, а какую-то, если нужно, будут поднимать затворы. Станция работает в том режиме, в котором она может сегодня работать. Последствия ракетного удара, я думаю, что до конца недели мы выясним", - сказал Сирота.
Также гендиректор "Укргидроэнерго" добавил, что в результате обстрела работники станции не пострадали, поскольку находились на тот момент в укрытиях.
Ранее СМИ сообщили, что РФ атаковала Киевскую ГЭС. Впоследствии руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что для плотины Киевской ГЭС угроз нет.
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ото була паніка....
але, вже тоді, все прорахували та показали, ні оболонь, ні троєщина не будуть зруйновані і навіть не будуть затоплені.
затопить гідропарк, русановські сади, осокорки і далі лівобережжя дніпра.
і, нажаль, затопить міст хвиля, на острів оболоні з тисячолітніми дубами.