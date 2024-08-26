Движение транспорта по дамбе Киевской ГЭС возобновят в 16:00-17:00, - ОВА
Из-за утренней атаки россиян был ограничен проезд по дамбе Киевской ГЭС. Его восстановят ориентировочно в 16:00-17:00.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, к сожалению, в результате атаки пострадали 4 человека, среди которых один ребенок. Обломки БпЛА упали на автомобиль на трассе. Водителя госпитализировали в областную больницу.
По данным ОГА, разрушения фиксируются во всех 7 районах области. Сейчас зафиксированы повреждения энергетических объектов, более 40 домов, 5 автомобилей, складских помещений, гаражей, заборов.
Оперативные группы продолжают фиксировать последствия массированной атаки.
Из-за проблем с энергоснабжением в регионе оперативно открыли более 340 пунктов несокрушимости, где люди могут подзарядить свои телефоны и гаджеты.
"Работа продолжается. Энергетики работают над возвращением света", - уточнил Кравченко.
Ранее СМИ сообщили, что РФ атаковала Киевскую ГЭС. Впоследствии руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что для плотины Киевской ГЭС угроз нет.
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