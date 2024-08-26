Рух транспорту дамбою Київської ГЕС відновлять о 16:00-17:00, - ОВА
Через ранкову атаку росіян був обмежений проїзд дамбою Київської ГЕС. Його відновлять орієнтовно о 16:00-17:00.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, на жаль, внаслідок атаки постраждали 4 людини, серед яких одна дитина. Уламки БпЛА впали на автомобіль на трасі. Водія госпіталізували до обласної лікарні.
За даними ОВА, руйнування фіксуються в усіх 7 районах області. Наразі зафіксовано пошкодження енергетичних обʼєктів, понад 40 будинків, 5 автомобілів, складських приміщень, гаражів, парканів.
Оперативні групи продовжують фіксувати наслідки масованої атаки.
Через проблеми з енергопостачанням у регіоні оперативно відкрили понад 340 пунктів незламності, де люди можуть підзарядити свої телефони та гаджети.
"Робота триває. Енергетики працюють над поверненням світла", - уточнив Кравченко.
Раніше ЗМІ повідомили, що РФ атакувала Київську ГЕС. Згодом керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що для греблі Київської ГЕС загроз немає.
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