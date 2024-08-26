Рух транспорту дамбою Київської ГЕС відновлять о 16:00-17:00, - ОВА

Через ранкову атаку росіян був обмежений проїзд дамбою Київської ГЕС. Його відновлять орієнтовно о 16:00-17:00.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на жаль, внаслідок атаки постраждали 4 людини, серед яких одна дитина. Уламки БпЛА впали на автомобіль на трасі. Водія госпіталізували до обласної лікарні.

За даними ОВА, руйнування фіксуються в усіх 7 районах області. Наразі зафіксовано пошкодження енергетичних обʼєктів, понад 40 будинків, 5 автомобілів, складських приміщень, гаражів, парканів.

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Оперативні групи продовжують фіксувати наслідки масованої атаки.

Через проблеми з енергопостачанням у регіоні оперативно відкрили понад 340 пунктів незламності, де люди можуть підзарядити свої телефони та гаджети.

"Робота триває. Енергетики працюють над поверненням світла", - уточнив Кравченко.

Раніше ЗМІ повідомили, що РФ атакувала Київську ГЕС. Згодом керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що для греблі Київської ГЕС загроз немає.