Загрози прориву Київської ГЕС немає, наслідки з’ясовують, - "Укргідроенерго"
Внаслідок удару РФ по Київській ГЕС загрози підтоплення немає.
Про це заявив гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Наразі триває розбір завалів після ракетного удару. Оцінити технічні наслідки не вдається, також незрозуміло, скільки часу знадобиться для відновлення.
"Але я хочу сказати точно, що на сьогодні загрози підтопленню чи прориву дамби для Київської ГЕС немає. Станція буде пропускати цю воду, яка є. Якусь частину через агрегат, а якусь, якщо потрібно, будуть піднімати затвори. Станція працює в тому режимі, в якому вона може сьогодні працювати. Наслідки ракетного удару, я думаю, що до кінця тижня ми з'ясуємо", - сказав Сирота.
Також гендиректор "Укргідроенерго" додав, що внаслідок обстрілу працівники станції не постраждали, оскільки перебували на той момент в укриттях.
Раніше ЗМІ повідомили, що РФ атакувала Київську ГЕС. Згодом керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що для греблі Київської ГЕС загроз немає.
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ото була паніка....
але, вже тоді, все прорахували та показали, ні оболонь, ні троєщина не будуть зруйновані і навіть не будуть затоплені.
затопить гідропарк, русановські сади, осокорки і далі лівобережжя дніпра.
і, нажаль, затопить міст хвиля, на острів оболоні з тисячолітніми дубами.