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Загрози прориву Київської ГЕС немає, наслідки з’ясовують, - "Укргідроенерго"

Удар по Київській ГЕС: Загрози прориву немає

Внаслідок удару РФ по Київській ГЕС загрози підтоплення немає.

Про це заявив гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Наразі триває розбір завалів після ракетного удару. Оцінити технічні наслідки не вдається, також незрозуміло, скільки часу знадобиться для відновлення.

"Але я хочу сказати точно, що на сьогодні загрози підтопленню чи прориву дамби для Київської ГЕС немає. Станція буде пропускати цю воду, яка є. Якусь частину через агрегат, а якусь, якщо потрібно, будуть піднімати затвори. Станція працює в тому режимі, в якому вона може сьогодні працювати. Наслідки ракетного удару, я думаю, що до кінця тижня ми з'ясуємо", - сказав Сирота.

Також гендиректор "Укргідроенерго" додав, що внаслідок обстрілу працівники станції не постраждали, оскільки перебували на той момент в укриттях.

Раніше ЗМІ повідомили, що РФ атакувала Київську ГЕС. Згодом керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що для греблі Київської ГЕС загроз немає.

Читайте: Рух транспорту дамбою Київської ГЕС відновлять о 16:00-17:00, - ОВА

Автор: 

ГЕС (209) обстріл (28303) Укргідроенерго (342) Сирота Ігор (22)


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А якщо таки їм вдасться, влада знає, ЩО робити?
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28.08.2024 14:59 Відповісти
колись, не пам'ятаю, у 1985 році, по радіо, а тоді у всіх були радіоточки на кухнях, погнали тему прориву київської грес.
ото була паніка....
але, вже тоді, все прорахували та показали, ні оболонь, ні троєщина не будуть зруйновані і навіть не будуть затоплені.
затопить гідропарк, русановські сади, осокорки і далі лівобережжя дніпра.
і, нажаль, затопить міст хвиля, на острів оболоні з тисячолітніми дубами.
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28.08.2024 15:09 Відповісти
Найбільшу небезпеку становить радіоактивний намул на дні. Вчені стверджують, що в 1986 р. туди потрапило 5000 кюрі цезію, 2000 стронцію та 50 000 плутонію. , Площа Київського водосховища - 922 кв. км. Довжина понад 100 км, ширина - від 3 до 12 км. Максимальна глибина - 15 м, середня - 4 м. Коли у квітні 1986 р. сталася аварія на Чорнобильській АЕС, море взяло на себе основний удар, "закривши собою" Дніпро, а за ним і Чорне море, від радіоактивної Прип'яті. А вирішальну роль у цьому зіграла відносно невелика глибина водосховища, - переважно 2-4 м. Завдяки чому, течія Прип'яті швидко втрачала силу, а радіоактивні частки осідали в намулу, де фактично знаходяться й зараз.
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28.08.2024 16:20 Відповісти
Чи повідомляють щось на марафоні про екологічну катастрофу на річці Сейм..? Це була одна з найчистіших річок. Далі Сейм впадає в Десну..
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28.08.2024 17:23 Відповісти
 
 