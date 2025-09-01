В Киеве зафиксировано временное ухудшение качества воздуха

В Киеве наблюдается повышенный уровень загрязнения воздуха из-за увеличения концентрации взвешенных частиц.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

Вероятной причиной являются метеорологические условия, в частности - низкая скорость ветра, что способствует накоплению вредных примесей в приземном слое воздуха.

На правом берегу высокий уровень загрязненности зафиксирован на проспекте Европейского Союза, ул. Туровской и ул. Щусева. Средний уровень наблюдается на ул. Китаевской и проспекте Берестейском. На левом берегу повышенный уровень загрязнения обнаружен на Харьковском шоссе и ул. Архитектора Вербицкого.

Жителям рекомендуют закрыть окна, ограничить пребывание на улице, употреблять больше воды и пользоваться очистителями воздуха.

