У Києві зафіксовано тимчасове погіршення якості повітря

У Києві спостерігається підвищений рівень забруднення повітря через збільшення концентрації зважених часток.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Ймовірною причиною є метеорологічні умови, зокрема низька швидкість вітру, що сприяє накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

На правому березі високий рівень забрудненості зафіксовано на проспекті Європейського Союзу, вул. Турівській та вул. Щусєва. Середній рівень спостерігається на вул. Китаївській і проспекті Берестейському. На лівому березі підвищений рівень забруднення виявлено на Харківському шосе та вул. Архітектора Вербицького.

Мешканцям рекомендують зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, вживати більше води та користуватися очищувачами повітря.

