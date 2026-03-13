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Новини Атаки РФ на ГЕС
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Внаслідок атаки РФ по Дністровській ГЕС мастила потрапили в Дністер і перетнули кордон із Молдовою, - Лубінець

Мастило з Дністровської ГЕС потрапило до Молдови

Внаслідок нещодавньої атаки РФ по Дністровській ГЕС зафіксовано витік технічних мастил. Забруднення вже поширилося вниз течією, перетнувши кордон із Молдовою.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

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РФ свідомо створює гуманітарну загрозу для двох країн

"Дністер — транскордонна річка та важливе джерело питної води для України і Республіки Молдова. Атакуючи обʼєкти гідроенергетики, ворог свідомо провокує гуманітарну кризу у двох країнах одночасно. Це замах на базове право мільйонів людей — право на воду. Терор не має локального масштабу — він загрожує всій системі європейської безпеки", - заявив Лубінець.

Омбудсмен наголосив, що такі дії ворога — грубе порушення Женевських конвенцій, що потребує негайної міжнародної правової оцінки.

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Україна готує звернення до ООН

"Я вже готую відповідні листи до ООН з вимогою зафіксувати цей факт і надати чітку міжнародну реакцію. Світ не має права мовчати. Агресія Росії проти довкілля — це виклик цивілізованому світу. Якщо сьогодні не буде безкомпромісної відповіді, завтра російський терор отруюватиме інші річки Європи", - додав уповноважений.

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Автор: 

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