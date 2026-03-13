Внаслідок атаки РФ по Дністровській ГЕС мастила потрапили в Дністер і перетнули кордон із Молдовою, - Лубінець

Внаслідок нещодавньої атаки РФ по Дністровській ГЕС зафіксовано витік технічних мастил. Забруднення вже поширилося вниз течією, перетнувши кордон із Молдовою.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

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РФ свідомо створює гуманітарну загрозу для двох країн

"Дністер — транскордонна річка та важливе джерело питної води для України і Республіки Молдова. Атакуючи обʼєкти гідроенергетики, ворог свідомо провокує гуманітарну кризу у двох країнах одночасно. Це замах на базове право мільйонів людей — право на воду. Терор не має локального масштабу — він загрожує всій системі європейської безпеки", - заявив Лубінець.

Омбудсмен наголосив, що такі дії ворога — грубе порушення Женевських конвенцій, що потребує негайної міжнародної правової оцінки.

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Україна готує звернення до ООН

"Я вже готую відповідні листи до ООН з вимогою зафіксувати цей факт і надати чітку міжнародну реакцію. Світ не має права мовчати. Агресія Росії проти довкілля — це виклик цивілізованому світу. Якщо сьогодні не буде безкомпромісної відповіді, завтра російський терор отруюватиме інші річки Європи", - додав уповноважений.

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