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Новини Фото Атаки РФ на ГЕС
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Молдова протестує проти російського удару по Дністру: послу РФ вручено пляшку води з річки. ФОТО

Через російський обстріл, що спричинив витік нафтопродуктів у Дністер, МЗС Молдови викликало посла РФ Олега Озерова та вручило пляшку води з річки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у МЗС Молдови.

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"Республіка Молдова рішуче засуджує цей напад, який спричинив витоки нафтопродуктів у річці Дністер, що створило великі ризики для довкілля та безпеки водопостачання Республіки Молдова. Річка Дністер забезпечує водою близько 80% населення країни та 98% мешканців Кишинева", – йдеться у заяві.

Молдова засудила витік нафтопродуктів у Дністрі, викликала посла РФ

Міністерство закордонних справ наголосило, що такі дії з великим транскордонним впливом загрожують довкіллю, безпеці водопостачання та здоров'ю громадян Республіки Молдова.

Що передувало

Внаслідок російської атаки 7 березня 2026 року на Дністровську ГЕС стався витік технічних мастил у річку Дністер. Зафіксовано перевищення норми нафтопродуктів у 2,5 раза, що спричинило екологічну загрозу та запровадження 15-денної екологічної тривоги в Молдові. Встановлюються бонові загородження, ситуація контрольована.

  • Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що внаслідок нещодавньої атаки РФ по Дністровській ГЕС зафіксовано витік технічних мастил.
  • Забруднення поширилося вниз течією, перетнувши кордон із Молдовою.

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Молдова (1814) обстріл (36973) екологія (1061)
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Топ коментарі
+4
чому наші одноногі фламінги не ..башать по кацапських ГЕС?
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17.03.2026 11:43 Відповісти
+2
По голові?
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17.03.2026 11:21 Відповісти
+2
Свині ґаздують по усій Європі.
Російські дипломатичні об'єкти у Відні перетворилися на найбільшу платформу радіоелектронної розвідки Кремля на Заході, повідомляє Financial Times. Західні спецслужби та експерти встановили, що супутникові тарілки на дахах російських представництв в австрійській столиці спрямовані не у бік Москви, на схід, а на захід, і активно використовуються для перехоплення урядових та військових комунікацій країн НАТО, а також сигналів у регіонах Близького Сходу та Африки.
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17.03.2026 11:27 Відповісти

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