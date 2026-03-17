Молдова протестує проти російського удару по Дністру: послу РФ вручено пляшку води з річки. ФОТО

Через російський обстріл, що спричинив витік нафтопродуктів у Дністер, МЗС Молдови викликало посла РФ Олега Озерова та вручило пляшку води з річки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у МЗС Молдови.

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"Республіка Молдова рішуче засуджує цей напад, який спричинив витоки нафтопродуктів у річці Дністер, що створило великі ризики для довкілля та безпеки водопостачання Республіки Молдова. Річка Дністер забезпечує водою близько 80% населення країни та 98% мешканців Кишинева", – йдеться у заяві.

Міністерство закордонних справ наголосило, що такі дії з великим транскордонним впливом загрожують довкіллю, безпеці водопостачання та здоров'ю громадян Республіки Молдова.

Що передувало

Внаслідок російської атаки 7 березня 2026 року на Дністровську ГЕС стався витік технічних мастил у річку Дністер. Зафіксовано перевищення норми нафтопродуктів у 2,5 раза, що спричинило екологічну загрозу та запровадження 15-денної екологічної тривоги в Молдові. Встановлюються бонові загородження, ситуація контрольована.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що внаслідок нещодавньої атаки РФ по Дністровській ГЕС зафіксовано витік технічних мастил.

Забруднення поширилося вниз течією, перетнувши кордон із Молдовою.

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