Молдова попросила у ЄС допомоги через забруднення Дністра після обстрілу РФ

Молдова звернулася за допомогою до ЄС через забруднення річки Дністер внаслідок атаки РФ.

Про це заявив прем’єр-міністр Молдови Александру Мунтяну, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Newsmaker.

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Молдова просить допомоги у ЄС

За словами Мунтяну, допомога ЄС необхідна, щоб посилити можливості державних установ, які займаються моніторингом та ліквідацією наслідків забруднення.

"Ми просимо європейських партнерів про підтримку для швидкої мобілізації команд фахівців та необхідного обладнання для роботи на Дністрі. Йдеться про обладнання для уловлювання, утримання та збору нафтових забруднень з води, а також про мобільні станції для тестування якості води",- сказав прем'єр Молдови.

Міністр охорони навколишнього середовища Молдови Георге Хаждер повідомив, що деякі населені пункти на півночі Молдови можуть залишитися без води.

За його словами, українська сторона зранку проводить роботи на своїй ділянці берега Дністра. До операції долучилися фахівці з Румунії. Вони встановлюють додаткові фільтри для очищення води.

"Ми своєю чергою продовжуємо стежити за якістю води. Мобільна лабораторія відбирає проби кожні шість годин. Паралельно на річці встановлюють додаткові фільтри та використовують тюки соломи, цей метод допомагає затримувати та видаляти нафтопродукти з води", - сказав міністр.

Також повідомляється, що на ділянці річки Дністер Наславча–Дубоссари заборонили риболовлю до 1 квітня.

Що передувало

Нагадаємо, що напередодні Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що внаслідок нещодавньої атаки РФ по Дністровській ГЕС зафіксовано витік технічних мастил.

Забруднення вже поширилося вниз течією, перетнувши кордон із Молдовою.

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