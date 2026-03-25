Кулеба: у портах і на Укрзалізниці працюють цивільні команди ППО

В українських портах і на об’єктах Укрзалізницї вперше почали діяти цивільні команди, які займаються збиттям ворожих дронів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю віцепрем’єр-міністра — міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби для Радіо Свобода.

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До складу таких підрозділів входять учасники добровольчих формувань територіальних громад, які залучені до виконання завдань із протидії безпілотникам відповідно до урядового рішення.

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Цивільні долучилися до ППО

Кулеба пояснив, що нові команди вже працюють і виконують конкретні завдання разом із військовими.

"Саме в портах і на "Укрзалізниці" ми впроваджуємо перші команди, які, відповідно до постанови, ухваленої урядом, зможуть і вже виконують певні завдання зі збиття дронів, будучи при цьому не військовими, а членами ДФТГ", — зазначив він.

Йдеться про перші такі ініціативи, спрямовані на посилення захисту критичної інфраструктури від атак безпілотників.

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Логістика під прицілом та рішення уряду

Міністр наголосив, що логістичні маршрути України залишаються однією з головних цілей російських атак. Зокрема, під загрозою перебувають шляхи до портів, прифронтові напрямки та сполучення з Донецькою областю.

"Нас просто хочуть позбавити або логістики до портів, або логістики до Донецької області, або прифронтової логістики. Але ми разом із військовими робимо все, щоб захистити нашу інфраструктуру", — підсумував урядовець.

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Раніше Кабінет Міністрів України, 11 червня 2025 року, затвердив створення груп протиповітряного захисту на базі добровольчих формувань територіальних громад. Такі підрозділи мають протидіяти дронам-камікадзе та іншим повітряним загрозам.

До їх складу залучають добровольців, які не підлягають мобілізації, але пройшли відповідну підготовку. Вони можуть використовувати безпілотники, пілотовані повітряні судна, стрілецьку зброю, засоби радіоелектронної боротьби та технології штучного інтелекту.

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