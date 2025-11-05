Україна отримала статус "Розширеного партнерства" з Об’єднаними експедиційними силами, - Шмигаль

Україна отримала статус "Розширеного партнерства" з Об’єднаними експедиційними силами (JEF). Відповідний меморандум підписали міністри оборони країн-членів JEF. Вперше такий статус отримала держава, що не є членом об’єднання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

"Вдячний Міністру оборони Норвегії Торе Сандвіку та Міністру оборони Великої Британії Джону Гілі за запрошення. Завдяки ініціативі Президента Володимира Зеленського Україна вперше представлена на засіданні міністрів оборони країн-членів JEF – історична мить", - написав Шмигаль.

Об’єднані експедиційні сили

Об’єднані експедиційні сили (JEF) – коаліція створена Великою Британією у 2015 році за участі ще 9 північноєвропейських країн: Данії, Фінляндії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Швеції та Норвегії.

Україна здатна посилити JEF. Ми будемо ділитися знаннями у сферах протидії гібридній агресії, застосування сил ППО, використання дронів, захисту національної інфраструктури та ведення дальніх ударів.

Плануємо участь ЗСУ у спільних навчаннях для досягнення повної взаємосумісності й готовності діяти спільно в кризових ситуаціях.

Внесок України у JEF

Україна готова й надалі робити свій внесок у досягнення цілей — через спільні навчання, інноваційні партнерства та кооперацію у сфері оборонної промисловості. У свою чергу, Україна очікує від партнерів доступу до європейських технологій і виробничих потужностей, на базі яких можливо налагодити спільне виробництво.

"Вдячний Норвегії за організацію сьогоднішньої зустрічі, Великій Британії – за постійне лідерство, а також всім учасникам засідання JEF – за стійку підтримку та шлях до спільної мети. Разом ми зможемо стримати агресію, захистити наших людей і забезпечити мирну, стабільну Європу для майбутніх поколінь", - наголосив Шмигаль.

