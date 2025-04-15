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Новини Обмін досвідом між військовими
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Україна могла б навчати військових Бундесверу користуватися безпілотниками, - посол України в ФРН Макєєв

Олексій Макєєв про обмін досвідом між військовими

Жоден німецький солдат не має досвіду керування безпілотниками. Українські військові можуть навчати військових Бундесверу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland заявив посол України в Німеччині Олексій Макєєв.

"Ми вже обмінюємося досвідом. Ми також могли б провести навчання", - сказав він.

Посол переконаний, що Німеччина також виграла б від вступу України до НАТО, якого прагне Київ. Оскільки Україна має величезну армію, майже мільйонну, яка точно знає, як воювати проти росіян. Та додав, що українська армія є "найсильнішою армією в Європі".

"Українці зроблять дуже важливий внесок в НАТО. Ми не думатимемо довго, якщо буде оголошена ситуація з надання військової допомоги союзникам", - зазначив Макєєв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від підтримки України з боку Німеччини залежить безпека Європи, - посол України в ФРН Макєєв

Автор: 

Німеччина (7350) Макєєв Олексій (30) ЗСУ (7542)


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Беріть, поки дають, чи ви хочете зіштовхнутись з руснявими окопними орками обличчям до обличчя? Між іншим, у русні безпілотників - хмара, і операторів вистачає.
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15.04.2025 11:51 Відповісти
Так: скоро до нас прийде "бурят" і нас з вами поженуть штурмувати Берлін... Я впевнений, що вони давно навчаються, просто не афішують
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15.04.2025 12:33 Відповісти
это родыч сибиги? уровень развития одинаково опущенный у все послов, кроме Залужного
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15.04.2025 12:13 Відповісти
боже, звідки такі йолупи беруться і хто їх призначає на посади?
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15.04.2025 12:16 Відповісти
НУ.......а скільки ми ще можемо навчати корупції на всіх рівнях
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15.04.2025 14:30 Відповісти
Чому б не навчити Бундесвер будувати українські еквіваленти ракет Taurus і SAMP-T?
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15.04.2025 15:01 Відповісти
 
 