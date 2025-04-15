Україна могла б навчати військових Бундесверу користуватися безпілотниками, - посол України в ФРН Макєєв

Жоден німецький солдат не має досвіду керування безпілотниками. Українські військові можуть навчати військових Бундесверу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland заявив посол України в Німеччині Олексій Макєєв.

"Ми вже обмінюємося досвідом. Ми також могли б провести навчання", - сказав він.

Посол переконаний, що Німеччина також виграла б від вступу України до НАТО, якого прагне Київ. Оскільки Україна має величезну армію, майже мільйонну, яка точно знає, як воювати проти росіян. Та додав, що українська армія є "найсильнішою армією в Європі".

"Українці зроблять дуже важливий внесок в НАТО. Ми не думатимемо довго, якщо буде оголошена ситуація з надання військової допомоги союзникам", - зазначив Макєєв.

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