Українських військових направлять для обміну досвідом до центру НАТО–Україна JATEC у Польщі, - Шмигаль

jatec

За ініціативи Міністерства оборони Уряд визначив порядок направлення українських військових ЗСУ та Нацгвардії до Спільного центру НАТО–Україна JATEC у польському місті Бидгощ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль

В межах JATEC відбувається обмін досвідом між Україною та Альянсом, досягається взаємосумісність між сторонами, напрацьовуються конкретні проєкти оборонного планування, ведення бойових дій, застосування технологій.

Наразі JATEC вже реалізовує понад двадцять таких проєктів.
Спрямування додаткового контингенту до Спільного центру дозволить ще більше активізувати роботу та набути повних оперативних спроможностей в усьому спектрі взаємодії Україна-НАТО.

НАТО (6859) ЗСУ (7956)
сподіваюсь, штабних військових?
своїх синочків.
бо, хто ж буде з фронту знімати спеціалістів, котрі дійсно знають справу....
показати весь коментар
01.10.2025 21:53 Відповісти
в Польщу не можна там їх посадять за пропаганду бандерізму!
показати весь коментар
01.10.2025 22:19 Відповісти
Ну , а кого ж ще ...?
показати весь коментар
01.10.2025 22:26 Відповісти
Зачем? Европейским политикам это не надо. Им похер. Когда кацапские и китайские бомбы и ракеты будут убивать жителей франции или бельгии, макрон и бельгийский премьер сбегут в Аргентину от бомбежек. Они же так беспокоятся о инвесторах у которых деньги в крови, но им же похер, деньги не пахнут.
показати весь коментар
01.10.2025 21:59 Відповісти
Він це серйозно?тіки що по нашому місту по ж.д інфраструктурі прилетіло близько 20 шахедів....не збили жодного....а чого чеше якусь дичину....
показати весь коментар
01.10.2025 22:00 Відповісти
Шеврони ОУН УПА видайте,і можете відправляти до Польщі.
показати весь коментар
01.10.2025 22:01 Відповісти
 
 