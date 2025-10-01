Українських військових направлять для обміну досвідом до центру НАТО–Україна JATEC у Польщі, - Шмигаль
За ініціативи Міністерства оборони Уряд визначив порядок направлення українських військових ЗСУ та Нацгвардії до Спільного центру НАТО–Україна JATEC у польському місті Бидгощ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль
В межах JATEC відбувається обмін досвідом між Україною та Альянсом, досягається взаємосумісність між сторонами, напрацьовуються конкретні проєкти оборонного планування, ведення бойових дій, застосування технологій.
Наразі JATEC вже реалізовує понад двадцять таких проєктів.
Спрямування додаткового контингенту до Спільного центру дозволить ще більше активізувати роботу та набути повних оперативних спроможностей в усьому спектрі взаємодії Україна-НАТО.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
своїх синочків.
бо, хто ж буде з фронту знімати спеціалістів, котрі дійсно знають справу....