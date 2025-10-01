РУС
Украинских военных направят для обмена опытом в центр НАТО-Украина JATEC в Польше, - Шмыгаль

jatec

По инициативе Министерства обороны Правительство определило порядок направления украинских военных ВСУ и Нацгвардии в Совместный центр НАТО-Украина JATEC в польском городе Быдгощ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль

В рамках JATEC происходит обмен опытом между Украиной и Альянсом, достигается совместимость между сторонами, нарабатываются конкретные проекты оборонного планирования, ведения боевых действий, применения технологий.

Сейчас JATEC уже реализует более двадцати таких проектов.
Направление дополнительного контингента в Совместный центр позволит еще больше активизировать работу и приобрести полные оперативные возможности во всем спектре взаимодействия Украина-НАТО.

НАТО (10394) ВСУ (6950)
сподіваюсь, штабних військових?
своїх синочків.
бо, хто ж буде з фронту знімати спеціалістів, котрі дійсно знають справу....
01.10.2025 21:53 Ответить
в Польщу не можна там їх посадять за пропаганду бандерізму!
01.10.2025 22:19 Ответить
Зачем? Европейским политикам это не надо. Им похер. Когда кацапские и китайские бомбы и ракеты будут убивать жителей франции или бельгии, макрон и бельгийский премьер сбегут в Аргентину от бомбежек. Они же так беспокоятся о инвесторах у которых деньги в крови, но им же похер, деньги не пахнут.
01.10.2025 21:59 Ответить
Він це серйозно?тіки що по нашому місту по ж.д інфраструктурі прилетіло близько 20 шахедів....не збили жодного....а чого чеше якусь дичину....
01.10.2025 22:00 Ответить
Шеврони ОУН УПА видайте,і можете відправляти до Польщі.
01.10.2025 22:01 Ответить
 
 