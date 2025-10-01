Украинских военных направят для обмена опытом в центр НАТО-Украина JATEC в Польше, - Шмыгаль
По инициативе Министерства обороны Правительство определило порядок направления украинских военных ВСУ и Нацгвардии в Совместный центр НАТО-Украина JATEC в польском городе Быдгощ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль
В рамках JATEC происходит обмен опытом между Украиной и Альянсом, достигается совместимость между сторонами, нарабатываются конкретные проекты оборонного планирования, ведения боевых действий, применения технологий.
Сейчас JATEC уже реализует более двадцати таких проектов.
Направление дополнительного контингента в Совместный центр позволит еще больше активизировать работу и приобрести полные оперативные возможности во всем спектре взаимодействия Украина-НАТО.
