Украина получила статус "расширенного партнерства" с Объединенными экспедиционными силами, - Шмыгаль
Украина получила статус "расширенного партнерства" с Объединенными экспедиционными силами (JEF). Соответствующий меморандум подписали министры обороны стран-членов JEF. Впервые такой статус получило государство, не являющееся членом объединения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.
"Благодарен министру обороны Норвегии Торе Сандвику и министру обороны Великобритании Джону Гилли за приглашение. Благодаря инициативе президента Владимира Зеленского Украина впервые представлена на заседании министров обороны стран-членов JEF – исторический момент", – написал Шмыгаль.
Объединенные экспедиционные силы
Объединенные экспедиционные силы (JEF) – коалиция, созданная Великобританией в 2015 году с участием еще 9 североевропейских стран: Дании, Финляндии, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Швеции и Норвегии.
Украина способна усилить JEF. Мы будем делиться знаниями в сферах противодействия гибридной агрессии, применения сил ПВО, использования дронов, защиты национальной инфраструктуры и ведения дальних ударов.
Планируем участие ВСУ в совместных учениях для достижения полной взаимосовместимости и готовности действовать совместно в кризисных ситуациях.
Вклад Украины в JEF
Украина готова и в дальнейшем вносить свой вклад в достижение целей - через совместные учения, инновационные партнерства и кооперацию в сфере оборонной промышленности. В свою очередь, Украина ожидает от партнеров доступа к европейским технологиям и производственным мощностям, на базе которых возможно наладить совместное производство.
"Благодарен Норвегии за организацию сегодняшней встречи, Великобритании — за постоянное лидерство, а также всем участникам заседания JEF — за стойкую поддержку и путь к общей цели. Вместе мы сможем сдержать агрессию, защитить наших людей и обеспечить мирную, стабильную Европу для будущих поколений", — подчеркнул Шмыгаль.
