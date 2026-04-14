Украина и Германия будут обмениваться боевыми данными

Украина и Германия подписали соглашение об обмене цифровыми боевыми данными, которые будут использоваться для разработки новых систем вооружения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этомзаявил федеральный канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сегодня, 14 апреля, в Берлине.

Что предусматривает соглашение

Соглашение было подписано министрами обороны двух стран.

Оно предусматривает обмен цифровыми данными, полученными в ходе боевых действий, для создания новых технологических решений в сфере вооружения.

Оценка Германии

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что значение этого соглашения сложно переоценить.

По его словам, совместная разработка таких систем вместе с Украиной повышает уровень оборонной независимости Европы.

