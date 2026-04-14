Украина и Германия будут обмениваться боевыми данными
Украина и Германия подписали соглашение об обмене цифровыми боевыми данными, которые будут использоваться для разработки новых систем вооружения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этомзаявил федеральный канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сегодня, 14 апреля, в Берлине.
Что предусматривает соглашение
Соглашение было подписано министрами обороны двух стран.
Оно предусматривает обмен цифровыми данными, полученными в ходе боевых действий, для создания новых технологических решений в сфере вооружения.
Оценка Германии
Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что значение этого соглашения сложно переоценить.
По его словам, совместная разработка таких систем вместе с Украиной повышает уровень оборонной независимости Европы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль