Україна і Німеччина узгодили оборонний пакет на €4 млрд: сотні ракет для Patriot, deep-strike та mid-strike дрони

Індустрія дронів

Міністр оборони Михайло Федоров провів переговори з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, під час яких вони узгодили пакет оборонних домовленостей загальною сумою на €4 млрд.

Про це Федоров повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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За словами Федорова, йдеться про посилення української ППО, розвиток далекобійних спроможностей та спільне виробництво дронів.

Зокрема, під час візиту підписали три важливі угоди з Німеччиною:

Посилення ППО

Німеччина профінансує контракт на кілька сотень ракет до Patriot - це суттєво підсилить захист українських міст і критичної інфраструктури. Також передбачено постачання 36 пускових установок IRIS-T, що посилить багаторівневу систему ППО.

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Розвиток Deep-strike

Україна та Німеччина домовилися про €300 млн інвестицій у далекобійні спроможності, що дасть змогу нарощувати виробництво українського озброєння.

Виробництво дронів

У межах ініціативи Build with Ukraine запускається спільне виробництво mid-strike дронів із використанням AI. На першому етапі - 5 000 дронів для Сил оборони.

"Вдячний Борису Пісторіусу за лідерство й системну підтримку. Це win-win співпраця, що посилює оборону України та безпеку всієї Європи", - наголосив Федоров.

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