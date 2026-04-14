Україна і Німеччина узгодили оборонний пакет на €4 млрд: сотні ракет для Patriot, deep-strike та mid-strike дрони
Індустрія дронів
Міністр оборони Михайло Федоров провів переговори з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, під час яких вони узгодили пакет оборонних домовленостей загальною сумою на €4 млрд.
Про це Федоров повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Федорова, йдеться про посилення української ППО, розвиток далекобійних спроможностей та спільне виробництво дронів.
Зокрема, під час візиту підписали три важливі угоди з Німеччиною:
Посилення ППО
Німеччина профінансує контракт на кілька сотень ракет до Patriot - це суттєво підсилить захист українських міст і критичної інфраструктури. Також передбачено постачання 36 пускових установок IRIS-T, що посилить багаторівневу систему ППО.
Розвиток Deep-strike
Україна та Німеччина домовилися про €300 млн інвестицій у далекобійні спроможності, що дасть змогу нарощувати виробництво українського озброєння.
Виробництво дронів
У межах ініціативи Build with Ukraine запускається спільне виробництво mid-strike дронів із використанням AI. На першому етапі - 5 000 дронів для Сил оборони.
"Вдячний Борису Пісторіусу за лідерство й системну підтримку. Це win-win співпраця, що посилює оборону України та безпеку всієї Європи", - наголосив Федоров.
Що передувало?
- Раніше Мерц повідомляв, що Німеччина та Україна домовилися про нові пакети військової допомоги.
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сотні ракет за добу, сподіваюсь....
бо, 3000 фламінгами в місяць вже задана планка.
про менше, брехати немає сенсу!
а, враховуючи, що війна буде ще 10 років, то писати у майбутньому часі, саме те....
егеш, фьодоров?