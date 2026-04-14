Украина и Германия согласовали оборонный пакет на €4 млрд: сотни ракет для Patriot, дроны deep-strike и mid-strike

Федоров и Писториус

Министр обороны Михаил Федоров провел переговоры с министром обороны Германии Борисом Писториусом, в ходе которых они согласовали пакет оборонных договоренностей на общую сумму в 4 млрд евро.

Об этом Федоров сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Федорова, речь идет об укреплении украинской ПВО, развитии дальнобойных возможностей и совместном производстве дронов.

В частности, во время визита были подписаны три важных соглашения с Германией:

Укрепление ПВО

Германия профинансирует контракт на несколько сотен ракет для Patriot — это существенно усилит защиту украинских городов и критической инфраструктуры. Также предусмотрена поставка 36 пусковых установок IRIS-T, что усилит многоуровневую систему ПВО.

Развитие Deep-strike

Украина и Германия договорились о €300 млн инвестиций в дальнобойные возможности, что позволит наращивать производство украинского вооружения.

Производство дронов

В рамках инициативы Build with Ukraine запускается совместное производство дронов mid-strike с использованием ИИ. На первом этапе — 5 000 дронов для Сил обороны.

"Благодарен Борису Писториусу за лидерство и системную поддержку. Это взаимовыгодное сотрудничество, которое укрепляет оборону Украины и безопасность всей Европы", — подчеркнул Федоров.

Что предшествовало?

  • Ранее Мерц сообщал, что Германия и Украина договорились о новых пакетах военной помощи.

Добре, але - терміни?
По "петріотам" зараз все перевантажено.
14.04.2026 16:05 Ответить
після передачі таурусів, 100%
14.04.2026 16:12 Ответить
це будуть патріоти німецького виробництва і в наступному році.
14.04.2026 16:30 Ответить
нормально так....
14.04.2026 16:05 Ответить
36 пускових установок IRIS-T более, чем. Как и с ЗУР "Пэтриот" будут проблемы по времени.
14.04.2026 16:09 Ответить
сотні ракет за добу, сподіваюсь....
бо, 3000 фламінгами в місяць вже задана планка.
про менше, брехати немає сенсу!
а, враховуючи, що війна буде ще 10 років, то писати у майбутньому часі, саме те....
егеш, фьодоров?
14.04.2026 16:10 Ответить
гарний хлопчик вже порозмовляв
14.04.2026 16:20 Ответить
Як про це могли домовитися міністри оборони , вони керують виробництвами , урядами,парламентами ?
14.04.2026 16:22 Ответить
Продовження казок про 100 шт "Rafale"
14.04.2026 16:32 Ответить
 
 