Украина и Германия согласовали оборонный пакет на €4 млрд: сотни ракет для Patriot, дроны deep-strike и mid-strike

Министр обороны Михаил Федоров провел переговоры с министром обороны Германии Борисом Писториусом, в ходе которых они согласовали пакет оборонных договоренностей на общую сумму в 4 млрд евро.

По словам Федорова, речь идет об укреплении украинской ПВО, развитии дальнобойных возможностей и совместном производстве дронов.

В частности, во время визита были подписаны три важных соглашения с Германией:

Укрепление ПВО

Германия профинансирует контракт на несколько сотен ракет для Patriot — это существенно усилит защиту украинских городов и критической инфраструктуры. Также предусмотрена поставка 36 пусковых установок IRIS-T, что усилит многоуровневую систему ПВО.

Развитие Deep-strike

Украина и Германия договорились о €300 млн инвестиций в дальнобойные возможности, что позволит наращивать производство украинского вооружения.

Производство дронов

В рамках инициативы Build with Ukraine запускается совместное производство дронов mid-strike с использованием ИИ. На первом этапе — 5 000 дронов для Сил обороны.

"Благодарен Борису Писториусу за лидерство и системную поддержку. Это взаимовыгодное сотрудничество, которое укрепляет оборону Украины и безопасность всей Европы", — подчеркнул Федоров.

