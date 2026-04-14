РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10952 посетителя онлайн
Новости Визит Зеленского в Германию
560 3

Германия и Украина договорились о новых пакетах военной помощи, - Мерц

Украина получит новую военную помощь от Германии

Фридрих Мерц объявил о новых пакетах помощи Украине, которые включают средства ПВО, дальнобойное оружие и военные поставки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Сегодня мы договорились о новых пакетах поддержки, в первую очередь это касается ПВО, дальнобойного оружия и боеприпасов", - сказал Мерц во время совместного брифинга с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Он также добавил, что Киев и Берлин подписали несколько соглашений о сотрудничестве.

По его словам, сотрудничество полезно не только для Украины, но и для Германии и ее безопасности, поскольку в Европе нет другой армии, которая "в течение последних десятилетий имела такой военный опыт".

Что предшествовало?

14 апреля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Германию.

Автор: 

Германия (7433) Зеленский Владимир (23927) Фридрих Мерц (401)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
насамперед це стосується ППО, далекобійної зброї та ***********

Шо - невже тауруси дасть?
показать весь комментарий
14.04.2026 14:02 Ответить
Еще 6 САУ PzH 2000(ну вы и размечтались ).
показать весь комментарий
14.04.2026 14:08 Ответить
Чогось вони не домовляються про нові санкції проти Мацковії щоб примусити Путла Поганого припинити війну ... всі домовленості спрямовані тільки на нескінчене продовження цієї геноцидної ( для України ) війни!

Судячи по задоволеним пикам обох ЛІДОРОВ на світлині - обидва просто кайфують від можливостей, що обом надає ця війна!

Цікаво, а що про наміри ЛІДОРІВ думають пересічні бійці ЗСУ та НГУ, що на "нулі" ховаються від мацковитських дронів в "лисячих норах" , які вони самі викопують лопатами, якими обіцяв битися колишній очільник МЗС Кулеба ?

На жаль, хлопців на "нулі" та їх родини Найвеличніший не питає .
показать весь комментарий
14.04.2026 14:18 Ответить
 
 