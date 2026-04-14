Германия и Украина договорились о новых пакетах военной помощи, - Мерц

Фридрих Мерц объявил о новых пакетах помощи Украине, которые включают средства ПВО, дальнобойное оружие и военные поставки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".

"Сегодня мы договорились о новых пакетах поддержки, в первую очередь это касается ПВО, дальнобойного оружия и боеприпасов", - сказал Мерц во время совместного брифинга с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Он также добавил, что Киев и Берлин подписали несколько соглашений о сотрудничестве.

По его словам, сотрудничество полезно не только для Украины, но и для Германии и ее безопасности, поскольку в Европе нет другой армии, которая "в течение последних десятилетий имела такой военный опыт".

Что предшествовало?

14 апреля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Германию.

