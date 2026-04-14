Германия и Украина договорились о новых пакетах военной помощи, - Мерц
Фридрих Мерц объявил о новых пакетах помощи Украине, которые включают средства ПВО, дальнобойное оружие и военные поставки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".
"Сегодня мы договорились о новых пакетах поддержки, в первую очередь это касается ПВО, дальнобойного оружия и боеприпасов", - сказал Мерц во время совместного брифинга с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Он также добавил, что Киев и Берлин подписали несколько соглашений о сотрудничестве.
По его словам, сотрудничество полезно не только для Украины, но и для Германии и ее безопасности, поскольку в Европе нет другой армии, которая "в течение последних десятилетий имела такой военный опыт".
Что предшествовало?
14 апреля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Германию.
Шо - невже тауруси дасть?
Судячи по задоволеним пикам обох ЛІДОРОВ на світлині - обидва просто кайфують від можливостей, що обом надає ця війна!
Цікаво, а що про наміри ЛІДОРІВ думають пересічні бійці ЗСУ та НГУ, що на "нулі" ховаються від мацковитських дронів в "лисячих норах" , які вони самі викопують лопатами, якими обіцяв битися колишній очільник МЗС Кулеба ?
На жаль, хлопців на "нулі" та їх родини Найвеличніший не питає .