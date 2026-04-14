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Новини Візит Зеленського до Німеччини
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Німеччина та Україна домовилися про нові пакети військової допомоги, - Мерц

Україна отримає нову військову допомогу від Німеччини

Фрідріх Мерц заявив про нові пакети допомоги Україні, які включають ППО, далекобійну зброю та військові постачання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Свобода".

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"Сьогодні ми домовилися про нові пакети підтримки, насамперед це стосується ППО, далекобійної зброї та боєприпасів", – сказав Мерц під час спільного брифінгу з українським президентом Володимиром Зеленським.

Він також додав, що Київ та Берлін підписали кілька угод щодо співробітництва.

За його словами, співпраця є корисною не лише для України, а для Німеччини та її безпеки, тому що немає іншої армії в Європі, яка "протягом останніх десятиліть мала такий військовий досвід".

Що передувало?

14 квітня 2026 року, президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Німеччини.

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