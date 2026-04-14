Німеччина та Україна домовилися про нові пакети військової допомоги, - Мерц

Фрідріх Мерц заявив про нові пакети допомоги Україні, які включають ППО, далекобійну зброю та військові постачання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Свобода".

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"Сьогодні ми домовилися про нові пакети підтримки, насамперед це стосується ППО, далекобійної зброї та боєприпасів", – сказав Мерц під час спільного брифінгу з українським президентом Володимиром Зеленським.

Він також додав, що Київ та Берлін підписали кілька угод щодо співробітництва.

За його словами, співпраця є корисною не лише для України, а для Німеччини та її безпеки, тому що немає іншої армії в Європі, яка "протягом останніх десятиліть мала такий військовий досвід".

Що передувало?

14 квітня 2026 року, президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Німеччини.

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