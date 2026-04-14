Мерца критикують у Бундестазі через допомогу Україні: Це новий Шольц

У Бундестазі розкритикували канцлера ФРН за відмову передати Україні далекобійні ракети Taurus. Німецькі "Зелені" звинуватили Фрідріха Мерца у слабкій позиції щодо підтримки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Die Welt.

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Напередодні візиту президента України Володимира Зеленського представники партії "Зелені" закликали німецький уряд збільшити військову підтримку Києва, зокрема шляхом передачі далекобійних ракет.

Заступниця голови парламентської групи Партії зелених Агнешка Брюггер заявила, що постачання німецької крилатої ракети Taurus Україні "давно назріло".

"Фрідріх Мерц став новим Олафом Шольцом у цьому питанні зі своїми виправданнями", – заявила Брюггер, маючи на увазі колишнього главу уряду від Соціал-демократичної партії, який так само категорично виступав проти передачі ракет Taurus Україні.

Вона наголосила, що нинішня міжнародна ситуація лише посилює аргументи на користь такого кроку.

"Через політику Дональда Трампа та руйнування Росією енергетичної інфраструктури цієї зими список аргументів на користь постачання Taurus лише збільшився. Україна звертається до Німеччини не як прохач. У нинішній світовій ситуації вона, захищаючись від жорстокого російського військового терору, стала гарантом безпеки", – підкреслила депутатка.

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Також вона закликала уряд Німеччини переймати український досвід ведення війни.

"Багато урядів Європи могли б взяти приклад з рішучості України. Нам необхідно терміново перейняти їхній досвід. Тому тим більш безвідповідальним є те, що федеральний уряд, всупереч усім обіцянкам, як і раніше, не робить усього, що міг би зробити", – додала вона.

Що передувало?

У березні Мерц заявив, що більше не бачить необхідності передавати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus з огляду на технологічний прогрес Києва на фронті.

Німецький канцлер також пояснив свої передвиборчі заклики до передачі Києву далекобійних ракет. Тоді він припускав, що Бундесвер має у запасах достатньо справних одиниць Taurus, які б можна було передати Україні.

Зазначимо, що перед своїм обранням на посаду канцлера політик неодноразово закликав німецький уряд передати Україні далекобійні ракети. Такі запити лунали й від Києва, але Берлін відмовився передавати ці ракети.

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