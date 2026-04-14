Мерца критикуют за помощь Украине: Это новый Шольц
В Бундестаге раскритиковали канцлера ФРГ за отказ передать Украине ракеты дальнего действия Taurus. Германские "Зеленые" обвинили Фридриха Мерца в слабой позиции в отношении поддержки Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишетDie Welt.
Накануне визита президента Украины Владимира Зеленского представители партии "Зеленые" призвали германское правительство увеличить военную поддержку Киева, в частности путем передачи дальнобойных ракет.
Заместитель председателя парламентской группы Партии зеленых Агнешка Брюггер заявила, что поставки германской крылатой ракеты Taurus Украине "давно назрели".
"Фридрих Мерц стал новым Олафом Шольцем в этом вопросе со своими оправданиями", – заявила Брюггер, имея в виду бывшего главу правительства от Социал-демократической партии, который также категорически выступал против передачи ракет Taurus Украине.
Она подчеркнула, что нынешняя международная ситуация только усиливает аргументы в пользу такого шага.
"Из-за политики Дональда Трампа и разрушения Россией энергетической инфраструктуры этой зимой список аргументов в пользу поставки Taurus только увеличился. Украина обращается к Германии не как проситель. В нынешней мировой ситуации она, защищаясь от жестокого российского военного террора, стала гарантом безопасности", – подчеркнула депутат.
Также она призвала правительство Германии перенимать украинский опыт ведения войны.
"Многие правительства Европы могли бы взять пример с решимости Украины. Нам необходимо срочно перенять их опыт. Поэтому тем более безответственным является то, что федеральное правительство, вопреки всем обещаниям, по-прежнему не делает всего, что могло бы сделать", – добавила она.
Что предшествовало?
В марте Мерц заявил, что больше не видит необходимости передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, учитывая технологический прогресс Киева на фронте.
Немецкий канцлер также объяснил свои предвыборные призывы к передаче Киеву дальнобойных ракет. Тогда он предполагал, что у Бундесвера в запасах достаточно исправных единиц Taurus, которые можно было бы передать Украине.
- Отметим, что перед своим избранием на пост канцлера политик неоднократно призывал немецкое правительство передать Украине дальнобойные ракеты. Такие запросы звучали и от Киева, но Берлин отказался передавать эти ракеты.
Він першим ділом виділив Україні набагато більше грошей на зброю, ніж це робив Шольц.
А Тауруси - то така справа - їх мало і нічого вони не змінять. Замість Таурусів Мерц ініціював передачу Україні технологій і спонсорує це все.