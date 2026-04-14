Мерца критикуют за помощь Украине: Это новый Шольц

В Германии оценили позицию Мерца по поводу помощи Украине

В Бундестаге раскритиковали канцлера ФРГ за отказ передать Украине ракеты дальнего действия Taurus. Германские "Зеленые" обвинили Фридриха Мерца в слабой позиции в отношении поддержки Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишетDie Welt.

Накануне визита президента Украины Владимира Зеленского представители партии "Зеленые" призвали германское правительство увеличить военную поддержку Киева, в частности путем передачи дальнобойных ракет.

Заместитель председателя парламентской группы Партии зеленых Агнешка Брюггер заявила, что поставки германской крылатой ракеты Taurus Украине "давно назрели".

"Фридрих Мерц стал новым Олафом Шольцем в этом вопросе со своими оправданиями", – заявила Брюггер, имея в виду бывшего главу правительства от Социал-демократической партии, который также категорически выступал против передачи ракет Taurus Украине.

Она подчеркнула, что нынешняя международная ситуация только усиливает аргументы в пользу такого шага.

"Из-за политики Дональда Трампа и разрушения Россией энергетической инфраструктуры этой зимой список аргументов в пользу поставки Taurus только увеличился. Украина обращается к Германии не как проситель. В нынешней мировой ситуации она, защищаясь от жестокого российского военного террора, стала гарантом безопасности", – подчеркнула депутат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Бундестаге призвали усилить ПВО Украины и передать ракеты Taurus

Также она призвала правительство Германии перенимать украинский опыт ведения войны.

"Многие правительства Европы могли бы взять пример с решимости Украины. Нам необходимо срочно перенять их опыт. Поэтому тем более безответственным является то, что федеральное правительство, вопреки всем обещаниям, по-прежнему не делает всего, что могло бы сделать", – добавила она.

Что предшествовало?

В марте Мерц заявил, что больше не видит необходимости передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, учитывая технологический прогресс Киева на фронте.

Немецкий канцлер также объяснил свои предвыборные призывы к передаче Киеву дальнобойных ракет. Тогда он предполагал, что у Бундесвера в запасах достаточно исправных единиц Taurus, которые можно было бы передать Украине.

  • Отметим, что перед своим избранием на пост канцлера политик неоднократно призывал немецкое правительство передать Украине дальнобойные ракеты. Такие запросы звучали и от Киева, но Берлин отказался передавать эти ракеты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о Taurus для Украины: Окончательное решение еще не принято

Фрідріх Мерц став новим Олафом Шольцом у цьому питанні зі своїми виправданнями", Олаф,був касіром Меркель,котрою фсбе крутило 18 років так як було вигідно було 3,14дерації ,не виключеноф з Мерцом є "гебняві напрацювання" такі ж самі як і всбди і з всіма(компромат і підкуп)
14.04.2026 12:28 Ответить
Він таким і був
14.04.2026 12:33 Ответить
Європа в теплій ванні, доки в Україні кривава баня
14.04.2026 12:33 Ответить
Правильно критикують. То що українець їм дав (вислав) рисунки і пояснення принципу дії вічного двигуна то мабуть не рахується.
14.04.2026 12:34 Ответить
та забудьте про ті тубуси! їм би їх для себе достатньо зробити працюючих. звісно, нам два-три десятки не завадить, але і проблеми то не вирішить...
14.04.2026 12:39 Ответить
мерц це просто розкладна копія щольца. Склав назад - отримав шольца. Розклав ще раз - і ось тобі мерц.
14.04.2026 12:52 Ответить
Помиляєтесь. Мерц підтримує Україну набагато сильнійше за Шольца.
Він першим ділом виділив Україні набагато більше грошей на зброю, ніж це робив Шольц.
А Тауруси - то така справа - їх мало і нічого вони не змінять. Замість Таурусів Мерц ініціював передачу Україні технологій і спонсорує це все.
14.04.2026 12:57 Ответить
 
 