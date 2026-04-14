Мерца критикуют за помощь Украине: Это новый Шольц

В Бундестаге раскритиковали канцлера ФРГ за отказ передать Украине ракеты дальнего действия Taurus. Германские "Зеленые" обвинили Фридриха Мерца в слабой позиции в отношении поддержки Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишетDie Welt.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Накануне визита президента Украины Владимира Зеленского представители партии "Зеленые" призвали германское правительство увеличить военную поддержку Киева, в частности путем передачи дальнобойных ракет.

Заместитель председателя парламентской группы Партии зеленых Агнешка Брюггер заявила, что поставки германской крылатой ракеты Taurus Украине "давно назрели".

"Фридрих Мерц стал новым Олафом Шольцем в этом вопросе со своими оправданиями", – заявила Брюггер, имея в виду бывшего главу правительства от Социал-демократической партии, который также категорически выступал против передачи ракет Taurus Украине.

Она подчеркнула, что нынешняя международная ситуация только усиливает аргументы в пользу такого шага.

"Из-за политики Дональда Трампа и разрушения Россией энергетической инфраструктуры этой зимой список аргументов в пользу поставки Taurus только увеличился. Украина обращается к Германии не как проситель. В нынешней мировой ситуации она, защищаясь от жестокого российского военного террора, стала гарантом безопасности", – подчеркнула депутат.

Также она призвала правительство Германии перенимать украинский опыт ведения войны.

"Многие правительства Европы могли бы взять пример с решимости Украины. Нам необходимо срочно перенять их опыт. Поэтому тем более безответственным является то, что федеральное правительство, вопреки всем обещаниям, по-прежнему не делает всего, что могло бы сделать", – добавила она.

Что предшествовало?

В марте Мерц заявил, что больше не видит необходимости передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, учитывая технологический прогресс Киева на фронте.

Немецкий канцлер также объяснил свои предвыборные призывы к передаче Киеву дальнобойных ракет. Тогда он предполагал, что у Бундесвера в запасах достаточно исправных единиц Taurus, которые можно было бы передать Украине.

Отметим, что перед своим избранием на пост канцлера политик неоднократно призывал немецкое правительство передать Украине дальнобойные ракеты. Такие запросы звучали и от Киева, но Берлин отказался передавать эти ракеты.

