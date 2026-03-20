Зеленський назвав країни, з якими Україна запускає спільне виробництво дронів

Україна вже розпочала спільне виробництво дронів із низкою європейських країн та продовжує розширювати співпрацю у сфері оборонної промисловості.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

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За словами глави держави, Україна вже виробляє безпілотники разом із Німеччиною, Великою Британією, Данією та Нідерландами. Також триває підготовка до запуску аналогічного виробництва з Норвегією.

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Подробиці

Зеленський зазначив, що переговори щодо розширення оборонної кооперації активно тривають. Зокрема, досягнуто домовленостей зі Швецією та Францією.

Президент уточнив, що з французькою стороною вже узгоджено конкретні терміни реалізації спільного виробництва. За його словами, копродукцію планують запустити до кінця року.

Крім того, Україна підписала документи про наміри щодо спільного виробництва озброєння з Румунією та Іспанією під час офіційних візитів у березні.

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Що це означає для України

Розвиток спільного виробництва дронів є частиною ширшої стратегії створення експортних та виробничих центрів української оборонної продукції в Європі.

Йдеться не лише про посилення обороноздатності України, а й про інтеграцію українського військово-промислового комплексу в європейську систему безпеки та виробництва.

Раніше Зеленський заявляв про плани відкриття до десяти експортних центрів у Європі. Такі кроки мають пришвидшити виробництво, постачання та масштабування сучасного озброєння, зокрема безпілотних систем.

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