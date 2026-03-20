Зеленский назвал страны, с которыми Украина запускает совместное производство дронов

Зеленский назвал страны, с которыми Украина запускает совместное производство дронов

Украина уже приступила к совместному производству дронов с рядом европейских стран и продолжает расширять сотрудничество в сфере оборонной промышленности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

По словам главы государства, Украина уже производит беспилотники совместно с Германией, Великобританией, Данией и Нидерландами. Также продолжается подготовка к запуску аналогичного производства с Норвегией.

Подробности

Зеленский отметил, что переговоры о расширении оборонной кооперации активно продолжаются. В частности, достигнуты договоренности со Швецией и Францией.

Президент уточнил, что с французской стороной уже согласованы конкретные сроки реализации совместного производства. По его словам, совместное производство планируется запустить до конца года.

Кроме того, Украина подписала документы о намерениях по совместному производству вооружения с Румынией и Испанией во время официальных визитов в марте.

Что это означает для Украины

Развитие совместного производства дронов является частью более широкой стратегии создания экспортных и производственных центров украинской оборонной продукции в Европе.

Речь идет не только об укреплении обороноспособности Украины, но и об интеграции украинского военно-промышленного комплекса в европейскую систему безопасности и производства.

Ранее Зеленский заявлял о планах открытия до десяти экспортных центров в Европе. Такие шаги должны ускорить производство, поставки и масштабирование современного вооружения, в частности беспилотных систем.

Топ комментарии
+6
Здав всі явки паролі квартири - заводи
показать весь комментарий
20.03.2026 16:37 Ответить
+6
Це просто щастя мати такого президента! 😁
показать весь комментарий
20.03.2026 16:39 Ответить
+1
Дибіл, він і в Африці дибіл.
показать весь комментарий
20.03.2026 16:55 Ответить
Здав всі явки паролі квартири - заводи
показать весь комментарий
20.03.2026 16:37 Ответить
Це просто щастя мати такого президента! 😁
показать весь комментарий
20.03.2026 16:39 Ответить
А яким це щастя стане коли він навернеться!
показать весь комментарий
20.03.2026 17:42 Ответить
Святом!😉
показать весь комментарий
20.03.2026 17:57 Ответить
Вимкніть його з розетки.
показать весь комментарий
20.03.2026 16:50 Ответить
Хай лишається підʼєднаним, тільки фазу ввімкніть!
показать весь комментарий
20.03.2026 17:43 Ответить
Та хай якщо вам так підходить, мені все одно.
показать весь комментарий
20.03.2026 17:49 Ответить
Дибіл, він і в Африці дибіл.
показать весь комментарий
20.03.2026 16:55 Ответить
Україна просить в Катара літаки Mirage в обмін на захист від дронів - ЗМІ
показать весь комментарий
20.03.2026 17:02 Ответить
А помовчати можна--зійди зі сцени 95 кварталу.
показать весь комментарий
20.03.2026 17:04 Ответить
Так в тих дронів більшість комплектуючих з Китаю.
показать весь комментарий
20.03.2026 17:05 Ответить
всі чипи китай закуповує в ЄС і США
показать весь комментарий
20.03.2026 17:12 Ответить
А ми ті чипи закуповуємо в Китаї. Такий собі кругообіг чипив в Світі.
показать весь комментарий
20.03.2026 17:23 Ответить
Пустомеля, заткніть йому рота!
показать весь комментарий
20.03.2026 17:10 Ответить
 
 