Зеленский назвал страны, с которыми Украина запускает совместное производство дронов
Украина уже приступила к совместному производству дронов с рядом европейских стран и продолжает расширять сотрудничество в сфере оборонной промышленности.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.
По словам главы государства, Украина уже производит беспилотники совместно с Германией, Великобританией, Данией и Нидерландами. Также продолжается подготовка к запуску аналогичного производства с Норвегией.
Подробности
Зеленский отметил, что переговоры о расширении оборонной кооперации активно продолжаются. В частности, достигнуты договоренности со Швецией и Францией.
Президент уточнил, что с французской стороной уже согласованы конкретные сроки реализации совместного производства. По его словам, совместное производство планируется запустить до конца года.
Кроме того, Украина подписала документы о намерениях по совместному производству вооружения с Румынией и Испанией во время официальных визитов в марте.
Что это означает для Украины
Развитие совместного производства дронов является частью более широкой стратегии создания экспортных и производственных центров украинской оборонной продукции в Европе.
Речь идет не только об укреплении обороноспособности Украины, но и об интеграции украинского военно-промышленного комплекса в европейскую систему безопасности и производства.
Ранее Зеленский заявлял о планах открытия до десяти экспортных центров в Европе. Такие шаги должны ускорить производство, поставки и масштабирование современного вооружения, в частности беспилотных систем.
