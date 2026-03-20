Зеленский назвал страны, с которыми Украина запускает совместное производство дронов

Украина уже приступила к совместному производству дронов с рядом европейских стран и продолжает расширять сотрудничество в сфере оборонной промышленности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

По словам главы государства, Украина уже производит беспилотники совместно с Германией, Великобританией, Данией и Нидерландами. Также продолжается подготовка к запуску аналогичного производства с Норвегией.

Зеленский отметил, что переговоры о расширении оборонной кооперации активно продолжаются. В частности, достигнуты договоренности со Швецией и Францией.

Президент уточнил, что с французской стороной уже согласованы конкретные сроки реализации совместного производства. По его словам, совместное производство планируется запустить до конца года.

Кроме того, Украина подписала документы о намерениях по совместному производству вооружения с Румынией и Испанией во время официальных визитов в марте.

Что это означает для Украины

Развитие совместного производства дронов является частью более широкой стратегии создания экспортных и производственных центров украинской оборонной продукции в Европе.

Речь идет не только об укреплении обороноспособности Украины, но и об интеграции украинского военно-промышленного комплекса в европейскую систему безопасности и производства.

Ранее Зеленский заявлял о планах открытия до десяти экспортных центров в Европе. Такие шаги должны ускорить производство, поставки и масштабирование современного вооружения, в частности беспилотных систем.

