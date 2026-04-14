Європа має бути залученою до перемовин щодо припинення війни в Україні, - Мерц

Європа має бути залученою до формування будь-яких домовленостей щодо припинення війни РФ проти України.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у вівторок у Берліні, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Європа має бути частиною процесу

"Американський уряд знає: якщо він хоче отримати підпис Європи під будь-якою угодою, – а цей підпис необхідний, адже Європа має бути частиною процесу і частиною мирної угоди – то Європа має бути залучена",- сказав канцлер ФРН.

За словами Мерца, Німеччина як "найбільший донор України" має брати участь у цьому процесі.

"Участь ФРН як найбільшого з великим відривом донора України, причому вже з минулого року, з 2025-го – для мене є абсолютно необхідною. Ми будемо частиною цього процесу, і ми також будемо частиною формування повоєнного порядку в Україні – як у межах європейської співпраці, так і в економічній взаємодії", - наголосив політик.

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Україна не прийме нав'язані вимоги РФ

Мерц додав, що Україна готова до миру, але вона не прийме "нав’язаного миру, за якого Москва реалізує свої максимальні вимоги".

"Так само ми не приймемо ослаблення ЄС чи НАТО. Тому зараз нам потрібна розумна і водночас рішуча дипломатія. Ми виступаємо за продовження переговорів щодо мирного плану та надання Україні надійних гарантій безпеки. І це передбачає, що Київ зможе й надалі протистояти російському агресору, і що ми його в цьому підтримуватимемо",- додав канцлер Німеччини.

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