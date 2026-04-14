Европа должна быть вовлечена в переговоры о прекращении войны в Украине, - Мерц

Европа должна участвовать в выработке любых договоренностей о прекращении войны РФ против Украины.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник в Берлине, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Американское правительство знает: если оно хочет получить подпись Европы под любым соглашением, – а эта подпись необходима, ведь Европа должна быть частью процесса и частью мирного соглашения, – то Европа должна быть вовлечена", – сказал канцлер ФРГ.

По словам Мерца, Германия как "крупнейший донор Украины" должна участвовать в процессе.

"Участие ФРГ как крупнейшего с большим отрывом донора Украины, причем уже с прошлого года, с 2025-го – для меня является абсолютно необходимым. Мы будем частью этого процесса, и мы также будем частью формирования послевоенного порядка в Украине – как в рамках европейского сотрудничества, так и в экономическом взаимодействии", – подчеркнул политик.

Украина не примет навязанные требования РФ

Мерц добавил, что Украина готова к миру, но она не примет "навязанный мир, при котором Москва реализует свои максимальные требования".

"Также мы не примем ослабление ЕС или НАТО. Поэтому сейчас нам нужна разумная и в то же время решительная дипломатия. Мы выступаем за продолжение переговоров по мирному плану и предоставление Украине надежных гарантий безопасности. И это предполагает, что Киев сможет и в дальнейшем противостоять российскому агрессору, и что мы будем его в этом поддерживать", - добавил канцлер Германии.

