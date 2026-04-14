Вступление Украины в ЕС не будет быстрым процессом, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что членство Украины в ЕС имеет стратегическое значение, но требует времени и реформ.

Канцлер заявил, что Германия поддерживает евроинтеграционный курс Украины, однако предупредил, что процесс вступления в ЕС не может произойти быстро.

"Вступление Украины в ЕС станет стратегически важным шагом для большей безопасности и благополучной Европы", – добавил канцлер.

Также Мерц призвал Украину продолжать реформы, в частности в сфере борьбы с коррупцией, подчеркнув их важность для будущего страны.

"Каждый успех этих реформ – это шаг в сторону Европы. И одновременно, хочу это подчеркнуть, это также в интересах и Европы, и Украины", – подчеркнул он.

Что предшествовало?

14 апреля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Германию.

Мерц заявил о новых пакетах помощи Украине, которые включают ПВО, дальнобойное оружие и военные поставки.

