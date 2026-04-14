Вступление Украины в ЕС не будет быстрым процессом, - Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что членство Украины в ЕС имеет стратегическое значение, но требует времени и реформ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда".
Канцлер заявил, что Германия поддерживает евроинтеграционный курс Украины, однако предупредил, что процесс вступления в ЕС не может произойти быстро.
"Вступление Украины в ЕС станет стратегически важным шагом для большей безопасности и благополучной Европы", – добавил канцлер.
Также Мерц призвал Украину продолжать реформы, в частности в сфере борьбы с коррупцией, подчеркнув их важность для будущего страны.
"Каждый успех этих реформ – это шаг в сторону Европы. И одновременно, хочу это подчеркнуть, это также в интересах и Европы, и Украины", – подчеркнул он.
Что предшествовало?
14 апреля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Германию.
Мерц заявил о новых пакетах помощи Украине, которые включают ПВО, дальнобойное оружие и военные поставки.
