Новости Вступление Украины в ЕС
Вступление Украины в ЕС не будет быстрым процессом, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что членство Украины в ЕС имеет стратегическое значение, но требует времени и реформ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда".

Канцлер заявил, что Германия поддерживает евроинтеграционный курс Украины, однако предупредил, что процесс вступления в ЕС не может произойти быстро.

"Вступление Украины в ЕС станет стратегически важным шагом для большей безопасности и благополучной Европы", – добавил канцлер.

Также Мерц призвал Украину продолжать реформы, в частности в сфере борьбы с коррупцией, подчеркнув их важность для будущего страны.

"Каждый успех этих реформ – это шаг в сторону Европы. И одновременно, хочу это подчеркнуть, это также в интересах и Европы, и Украины", – подчеркнул он.

Что предшествовало?

14 апреля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Германию.

Мерц заявил о новых пакетах помощи Украине, которые включают ПВО, дальнобойное оружие и военные поставки.

Топ комментарии
Реформи нам тільки сняться - балаканина
14.04.2026 14:11 Ответить
основна перешкода України - ЗЄлєнський !

14.04.2026 14:16 Ответить
У нас уже зрозуміли що легше просто уехати у ваш ЕС кожному, хто має можливість, ніж чекати, коли Україна туди залізе з усіма громадянами.
14.04.2026 14:18 Ответить
Новина не актуальна, про ЄС і НАТО українці все зрозуміли
14.04.2026 14:20 Ответить
Ви там продовжуйте гинути, хорошогл настроєнія-міг би і так врізати правду-мату.
14.04.2026 14:26 Ответить
точно не для дітей, як казав кулявлоб, і напевно, навіть не для внуків
14.04.2026 14:26 Ответить
все заради "країни мрій" - країни пенсів як щита Європи
14.04.2026 14:27 Ответить
Ruslana, видел ролики Яценюка которые показывали до Майдана. Наверно к каким-то выборам. Рассказывал только про ЕС. Он обещал рай на земле для всех и сразу, не только для детей.
14.04.2026 14:27 Ответить
Та покажіть вже ту кляту домовленність глобального Заходу з Москвою де намальована карта розподілу на зони впливу і забудемо і про війну, і про моркву біля нашого рота, і про все інше. А то, курва, ми і друзі, і партнери, і все якось ніяк. Йдіть в сраку всі.
14.04.2026 14:29 Ответить
Яка домовленніясть?Придурок ти!Такі,як ти обирають прокацапського тупого нарка ЗЕ і скиглять,чому ми не в ЄС.
14.04.2026 14:59 Ответить
Та йдіть до сраки з вашим вступом. Якщо так піде далі, то ЄС сам трісне як гарбуз. В кожній з провідних країн Європи зріють свої орбани. У Франції рано чи пізно нарід таки вибере ЛєПеншу, в Німеччині свої нацики. В Болгарії скоро назріває. Під кожним кущем у Європі чекають свого часу праворадикальні партії. В Угорщині прийшов до влади орбан-лайт. Ніхто не хоче чути, що він насправді говорить... Буде так само як з НАТО. Коли ми виконаємо всі умови для вступу, самі НАТО і ЄС просто розваляться. Вихід Британії з ЄС був зразком легкості розвалу. Досі ніхто не може зрозуміти як це сталося і набуя...
14.04.2026 14:45 Ответить
Вступа в ЄС не буде, але ви тримайтесь, доброго настрою.
14.04.2026 14:56 Ответить
Читаю коменти і окуєваю.Виявляється це ЄС підсовують нам потужних лідорів,що зробили з країни корупційну клоаку і покликали в свій будинок війну!!!
14.04.2026 15:01 Ответить
Мудрому наріту місце в тайожному союзі.НАТО і ЄС зло!Велике майбутнє чекає мудрий наріт
14.04.2026 15:04 Ответить
 
 