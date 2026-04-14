Росія не має шансів перемогти Україну у війні, - Мерц

Росія не зможе перемогти Україну на полі бою.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільного брифінгу з українським президентом Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.

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Що каже Мерц?

"Росії слід якомога швидше завершити цю війну, у неї немає шансів на перемогу в ній", - зазначив він.

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Що передувало?

Як повідомлялося, Мерц також заявив, що Німеччина і Україна домовились про нові пакети військової допомоги.

14 квітня 2026 року, президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Німеччини.

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