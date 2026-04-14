Росія не має шансів перемогти Україну у війні, - Мерц
Росія не зможе перемогти Україну на полі бою.
Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільного брифінгу з українським президентом Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.
Що каже Мерц?
"Росії слід якомога швидше завершити цю війну, у неї немає шансів на перемогу в ній", - зазначив він.
Що передувало?
- Як повідомлялося, Мерц також заявив, що Німеччина і Україна домовились про нові пакети військової допомоги.
- 14 квітня 2026 року, президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Німеччини.
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