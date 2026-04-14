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Новини Зеленський та Мерц провели розмову
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Росія не має шансів перемогти Україну у війні, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц

Росія не зможе перемогти Україну на полі бою.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільного брифінгу з українським президентом Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.

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Що каже Мерц?

"Росії слід якомога швидше завершити цю війну, у неї немає шансів на перемогу в ній", - зазначив він.

Також читайте: Мерца критикують у Бундестазі через допомогу Україні: Це новий Шольц

Що передувало?

  • Як повідомлялося, Мерц також заявив, що Німеччина і Україна домовились про нові пакети військової допомоги.
  • 14 квітня 2026 року, президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Німеччини.

Також читайте: Зеленський провів розмову із Мерцом: Німеччина є лідером у поставках ППО в Україну

Автор: 

росія (70901) війна в Україні (8773) Мерц Фрідріх (483)
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Топ коментарі
+7
Вони можуть що завгодно казати, Європа надійно захищена тілами українців, можуть жити своє спокійне сите життя
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14.04.2026 14:25 Відповісти
+2
Трамп і Іран оголосили себе повними і безумовними переможцями.
Що буде написано у Вікіпедії?
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14.04.2026 14:26 Відповісти
+1
Зачем нужно перемогти Китай?
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14.04.2026 14:38 Відповісти

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