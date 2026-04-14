Новости Зеленский и Мерц провели разговор
907 15

У России нет шансов победить Украину в войне, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц

Россия не сможет победить Украину на поле боя.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместного брифинга с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что говорит Мерц?

"России следует как можно скорее завершить эту войну, у нее нет шансов на победу в ней", - отметил он.

Читайте также: Мерца критикуют в Бундестаге из-за помощи Украине: Это новый Шольц

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, Мерц также заявил, что Германия и Украина договорились о новых пакетах военной помощи.
  • 14 апреля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Германию.

Читайте также: Зеленский провел беседу с Мерцем: Германия является лидером в поставках ПВО в Украину

россия война в Украине Фридрих Мерц
Топ комментарии
Вони можуть що завгодно казати, Європа надійно захищена тілами українців, можуть жити своє спокійне сите життя
14.04.2026 14:25 Ответить
Трамп і Іран оголосили себе повними і безумовними переможцями.
Що буде написано у Вікіпедії?
14.04.2026 14:26 Ответить
"Росії слід якомога швидше завершити цю війну, у неї немає шансів на перемогу в ній", - зазначив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3610429

Якщо війна завершиться прямо зараз з кордоном по лінії фронту, то що буде написано у Вікіпедії? Хто переміг? Нічия? Ні. Буде написано, що перемогла рашка.
14.04.2026 14:15 Ответить
Невже цим буде досягнуто всє цєлі сво?
14.04.2026 14:23 Ответить
Ні звичайно. Цим просто буде досягнута перемога у війні. Не така як хотілося, але перемога.
14.04.2026 14:25 Ответить
14.04.2026 14:26 Ответить
Якщо захопить острів Харк, то напишуть, що рудий переміг.
14.04.2026 14:34 Ответить
Ну, якщо русня захопить Донбас, то й напишуть, що русня перемогла.
Поки що цього не сталось. І Харк не захоплений (а його мало захопити, треба ще й втримувати).
14.04.2026 14:35 Ответить
А якщо не захопить весь Донбас? Напишуть, що рашка програла?
14.04.2026 14:44 Ответить
Хто виграв, а хто програв у Корейській війні? А у В'єтнамі?
14.04.2026 14:45 Ответить
А хто?
14.04.2026 14:58 Ответить
Спочатку треба прийняти іслам, без цього життя не буде спокійним. А з цим - не буде ситим.
Дилема.
14.04.2026 14:29 Ответить
Кому треба прийняти?
14.04.2026 14:59 Ответить
так як і Захід не має шансів перемогти і нагнути Китай, то завершуйте вже там, тоді є шанс, що Китай нагне росію як слід, бо велике НАТО ні на що не здатне
14.04.2026 14:31 Ответить
Зачем нужно перемогти Китай?
14.04.2026 14:38 Ответить
 
 