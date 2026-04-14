У России нет шансов победить Украину в войне, - Мерц
Россия не сможет победить Украину на поле боя.
Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместного брифинга с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ.
Что говорит Мерц?
"России следует как можно скорее завершить эту войну, у нее нет шансов на победу в ней", - отметил он.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, Мерц также заявил, что Германия и Украина договорились о новых пакетах военной помощи.
- 14 апреля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Германию.
Якщо війна завершиться прямо зараз з кордоном по лінії фронту, то що буде написано у Вікіпедії? Хто переміг? Нічия? Ні. Буде написано, що перемогла рашка.
Що буде написано у Вікіпедії?
Поки що цього не сталось. І Харк не захоплений (а його мало захопити, треба ще й втримувати).
Дилема.