У России нет шансов победить Украину в войне, - Мерц

Россия не сможет победить Украину на поле боя.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместного брифинга с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ.

Что говорит Мерц?

"России следует как можно скорее завершить эту войну, у нее нет шансов на победу в ней", - отметил он.

Что предшествовало?

Как сообщалось, Мерц также заявил, что Германия и Украина договорились о новых пакетах военной помощи.

14 апреля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Германию.

