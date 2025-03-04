Зеленский провел разговор с Мерцем: Германия является лидером в поставках ПВО в Украину
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером немецкой партии ХДС Фридрихом Мерцем.
Об этом глава государства сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
"Хороший разговор с лидером партии ХДС, которая одержала победу на выборах в Бундестаг, Фридрихом Мерцем. Скоординировали позиции. Благодарен за поддержку. Мы в Украине очень ценим усилия Германии для восстановления европейской безопасности и защиты жизни в Украине.
Помним, что именно Германия является лидером в поставках систем ПВО в Украину и играет одну из ведущих ролей в обеспечении финансовой устойчивости нашего государства. Договорились с Фридрихом Мерцем о дальнейшем сотрудничестве и контактах", - отметил он.
Топ комментарии
+6 Besya #602532
показать весь комментарий04.03.2025 14:11
+4 Чайка Київ
показать весь комментарий04.03.2025 14:26
+4 Чайка Київ
показать весь комментарий04.03.2025 14:29
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нові мита - 25% на більшість імпорту з Канади та Мексики, а також підвищення тарифів на китайські товари з 10% до 20% - торкаються річного імпорту обсягом $1,5 трлн.
Мерц, це отой банкрот, шестиразовий, з Білого дому!!