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Новости Зеленский и Мерц провели разговор
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Зеленский провел разговор с Мерцем: Германия является лидером в поставках ПВО в Украину

Зеленский провел разговор с Фридрихом Мерцом

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером немецкой партии ХДС Фридрихом Мерцем.

Об этом глава государства сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Хороший разговор с лидером партии ХДС, которая одержала победу на выборах в Бундестаг, Фридрихом Мерцем. Скоординировали позиции. Благодарен за поддержку. Мы в Украине очень ценим усилия Германии для восстановления европейской безопасности и защиты жизни в Украине.

Помним, что именно Германия является лидером в поставках систем ПВО в Украину и играет одну из ведущих ролей в обеспечении финансовой устойчивости нашего государства. Договорились с Фридрихом Мерцем о дальнейшем сотрудничестве и контактах", - отметил он.

Читайте: Мерц: Спор Зеленского и Трампа был "преднамеренной эскалацией" со стороны США

Зеленский провел разговор с Фридрихом Мерцом

Автор: 

Германия (6933) Зеленский Владимир (20260) Фридрих Мерц (56)


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Топ комментарии
+6
Проси не ракети , а ліцензії. Якщо дійсно Україна тобі важлива
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04.03.2025 14:11
+4
Трампу час тренінг проводити:: " Як рекордно швидко просрати імідж Америки та посратися зі світом "
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04.03.2025 14:26
+4
Ви прекрасні квіткарі. Дякуємо.
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04.03.2025 14:29
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Проси не ракети , а ліцензії. Якщо дійсно Україна тобі важлива
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04.03.2025 14:11 Ответить
Дуже правильне зауваження, хоча не варто відмітати і спільні підприємства, а також представництва іноземних підприємств на наших територіях (https://ru.wikipedia.org/wiki/Rheinmetall Rheinmetall, Baykar...)
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04.03.2025 14:28 Ответить
Лицензии на очень многое принадлежат американским компаниям. Более-менее нормальная ситуация только у французов.
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04.03.2025 15:01 Ответить
Поживемо подивимось... Німеччина була і лідером економічного розвитку паРАШІ(свого часу) Чи виправить власні помилки...? Чи стане лідером - стурбованностей....?
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04.03.2025 14:13 Ответить
Трамп значно підняв мита на імпорт товарів з Канади, Китаю та Мексики: Пекін і Оттава відповіли.
Нові мита - 25% на більшість імпорту з Канади та Мексики, а також підвищення тарифів на китайські товари з 10% до 20% - торкаються річного імпорту обсягом $1,5 трлн.
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04.03.2025 14:19 Ответить
Трампу час тренінг проводити:: " Як рекордно швидко просрати імідж Америки та посратися зі світом "
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04.03.2025 14:26 Ответить
імідж і рейтинг нашого президента злетіли до небес. зброю де брати будемо?
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04.03.2025 14:28 Ответить
Дякуємо Німеччині, за дієву допомогу Українцям, під час момеовської війни!
Мерц, це отой банкрот, шестиразовий, з Білого дому!!
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04.03.2025 14:24 Ответить
Тепер у нас новий татко
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04.03.2025 14:24 Ответить
Який ККД цього повідомлення?
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04.03.2025 14:27 Ответить
Ви прекрасні квіткарі. Дякуємо.
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04.03.2025 14:29 Ответить
Да, хорошие ириски. Только они не чисто немецкие. Там консорциум нескольких стран.
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04.03.2025 15:10 Ответить
А ще країни Європи в 2024 році купили в нашого навіженого північного сусіда енергоресурсів на суму, котра більша від суми допомоги Україні (хоча яка то допомога, коли 90% то кредити). А також в більшості країн Європи економічна криза і суттєвий дефіцит бюджету! Тому, як би це комусь не подобалося, але без США для нас нічого гарного не буде!
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04.03.2025 14:30 Ответить
У німців нема на жаль ППО проти балістики. Тільки проти крилатих ракет, а орки будуть робити більше саме кинджалів.
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04.03.2025 14:30 Ответить
Вони ще кілька місяців уряд формуватимуть...
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04.03.2025 15:22 Ответить
Ну що синку, помогли тобі твої ефективні менеджери?
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04.03.2025 17:10 Ответить
 
 