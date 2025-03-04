Зеленский провел разговор с Мерцем: Германия является лидером в поставках ПВО в Украину

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером немецкой партии ХДС Фридрихом Мерцем.

Об этом глава государства сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Хороший разговор с лидером партии ХДС, которая одержала победу на выборах в Бундестаг, Фридрихом Мерцем. Скоординировали позиции. Благодарен за поддержку. Мы в Украине очень ценим усилия Германии для восстановления европейской безопасности и защиты жизни в Украине.

Помним, что именно Германия является лидером в поставках систем ПВО в Украину и играет одну из ведущих ролей в обеспечении финансовой устойчивости нашего государства. Договорились с Фридрихом Мерцем о дальнейшем сотрудничестве и контактах", - отметил он.

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