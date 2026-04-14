Вступ України до ЄС не буде швидким процесом, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що членство України в ЄС є стратегічно важливим, але потребує часу та реформ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда".

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Канцлер заявив, що Німеччина підтримує євроінтеграційний курс України, однак попередив, що процес вступу до ЄС не може відбутися швидко.

"Вступ України до ЄС стане стратегічним важливим кроком для більшої безпеки та для благополучної Європи", – додав канцлер.

Також Мерц закликав Україну продовжувати реформи, зокрема у сфері боротьби з корупцією, підкресливши їхню важливість для майбутнього країни.

"Кожен успіх цих реформ – це є крок в бік Європи. I одночасно, хочу це підкреслити, це є також в інтересах і Європи, і України", – наголосив він.

Що передувало?

14 квітня 2026 року, президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Німеччини.

Мерц заявив про нові пакети допомоги Україні, які включають ППО, далекобійну зброю та військові постачання.

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