УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12815 відвідувачів онлайн
Новини Вступ України до ЄС
1 697 20

Вступ України до ЄС не буде швидким процесом, - Мерц

Мерц про вступ України до ЄС

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що членство України в ЄС є стратегічно важливим, але потребує часу та реформ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Канцлер заявив, що Німеччина підтримує євроінтеграційний курс України, однак попередив, що процес вступу до ЄС не може відбутися швидко.

"Вступ України до ЄС стане стратегічним важливим кроком для більшої безпеки та для благополучної Європи", – додав канцлер.

Також Мерц закликав Україну продовжувати реформи, зокрема у сфері боротьби з корупцією, підкресливши їхню важливість для майбутнього країни.

"Кожен успіх цих реформ – це є крок в бік Європи. I одночасно, хочу це підкреслити, це є також в інтересах і Європи, і України", – наголосив він.

Що передувало?

14 квітня 2026 року, президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Німеччини.

Мерц заявив про нові пакети допомоги Україні, які включають ППО, далекобійну зброю та військові постачання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія не має шансів перемогти Україну у війні, - Мерц

Автор: 

Німеччина (8147) Україна (7651) Мерц Фрідріх (483)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
У нас уже зрозуміли що легше просто уехати у ваш ЕС кожному, хто має можливість, ніж чекати, коли Україна туди залізе з усіма громадянами.
показати весь коментар
14.04.2026 14:18 Відповісти
+8
Новина не актуальна, про ЄС і НАТО українці все зрозуміли
показати весь коментар
14.04.2026 14:20 Відповісти
+6
основна перешкода України - ЗЄлєнський !

.
показати весь коментар
14.04.2026 14:16 Відповісти

Завантаження...

 
 