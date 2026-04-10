Зеленский о переговорах: У США есть своеобразный внутриполитический дедлайн – ориентировочно август
В случае продолжения войны Россия будет вынуждена усилить мобилизацию, в частности распространить её на Москву и Санкт-Петербург.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Эскалация войны – это еще большая мобилизация. Это люди из Москвы и Санкт-Петербурга на фронт – и трупы обратно в Москву и в Санкт-Петербург. То есть крупные города, которые он раньше старался обходить мобилизацией, он больше не обойдет. Это может быть одна из версий", – пояснил глава государства.
По словам президента, в России 20-25% людей не хотят заканчивать войну. Поэтому мирные переговоры могут вызвать у них возмущение.
"Если Россия выберет путь деэскалации, то считаю, что трехсторонняя встреча состоится. И они будут пытаться ее провести в апреле, мае или июне. Я думаю, что это ключевые для них месяцы. И я думаю, что нам будет очень сложно до сентября.
На мой взгляд, американцы никому не будут давать больше времени на этот диалог. США с началом лета еще больше уйдут во внутренние процессы – в выборы. И я думаю, что у них есть своеобразный внутриполитический дедлайн – ориентировочно август", – добавил он.
Зеленский добавил, что в это время на Украину может оказываться политическое и дипломатическое давление, которое будет идти параллельно с усилением атак россиян на фронте.
"Но мы понимаем, каковы национальные интересы Украины и что может гарантировать безопасность. Важно, чтобы в этот период было достаточно давления и на РФ. Например, партнеры могут в этом году провести абсолютно беспрецедентный, исторический, переломный и, в определенном смысле, победный саммит НАТО.
Но это зависит от них, к чему они реально готовы и насколько ответственно относятся к тем угрозам, которые направлены не против кого-то одного, а против всех", — подытожил он.
Ну це вже невиліковний діагноз.