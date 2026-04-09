Будет справедливо, если США вновь введут санкции против российской нефти, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне солгали о роли своих нефтяных поставок в поддержании стабильности нефтяных рынков, и будет справедливо, если Соединенные Штаты вновь введут санкции против российской нефти.

Об этом Зеленский сказал в интервью Rai Radio 1, передает Цензор.НЕТ.

Будут ли санкции США вновь введены

"Если санкции против российской нефти были сняты из-за войны на Ближнем Востоке, будут ли санкции США вновь введены теперь, когда есть прекращение огня? Я думаю, что ответ на этот вопрос покажет истинную причину их отмены. Нам нужно только подождать и посмотреть", — отметил президент.

Читайте также: За две недели войны на Ближнем Востоке Россия заработала $2 млрд, — Зеленский

Россияне снова солгали

Зеленский считает, что Россия снова обманула американцев – в частности, президента США Дональда Трампа.

"Россияне солгали о роли своих нефтяных поставок в поддержании стабильности нефтяных рынков. Если США снова введут санкции, это будет справедливо. Но если нет… Мы слышали, что Россия хотела, чтобы американцы купили определенные энергетические активы в Европе, принадлежащие "Лукойлу". Я задаю себе вопрос: "Если я хочу продать энергетические активы, на которые наложены санкции, что я делаю?" Я придумываю схему, как снять санкции. Как иначе я мог бы их продать?" — рассказал Зеленский.

Читайте также: Частичное ослабление санкций США не помогло России нарастить отгрузки нефти, — разведка

Что предшествовало?