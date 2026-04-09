Будет справедливо, если США вновь введут санкции против российской нефти, — Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне солгали о роли своих нефтяных поставок в поддержании стабильности нефтяных рынков, и будет справедливо, если Соединенные Штаты вновь введут санкции против российской нефти.
Об этом Зеленский сказал в интервью Rai Radio 1, передает Цензор.НЕТ.
Будут ли санкции США вновь введены
"Если санкции против российской нефти были сняты из-за войны на Ближнем Востоке, будут ли санкции США вновь введены теперь, когда есть прекращение огня? Я думаю, что ответ на этот вопрос покажет истинную причину их отмены. Нам нужно только подождать и посмотреть", — отметил президент.
Россияне снова солгали
Зеленский считает, что Россия снова обманула американцев – в частности, президента США Дональда Трампа.
"Россияне солгали о роли своих нефтяных поставок в поддержании стабильности нефтяных рынков. Если США снова введут санкции, это будет справедливо. Но если нет… Мы слышали, что Россия хотела, чтобы американцы купили определенные энергетические активы в Европе, принадлежащие "Лукойлу". Я задаю себе вопрос: "Если я хочу продать энергетические активы, на которые наложены санкции, что я делаю?" Я придумываю схему, как снять санкции. Как иначе я мог бы их продать?" — рассказал Зеленский.
Что предшествовало?
- Министерство финансов США объявило об исключении ряда физических и юридических лиц из санкционного списка, связанного с Россией.
- Соединенные Штаты выдали 30-дневное разрешение странам на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые находятся под санкциями и сейчас находятся на танкерах в море. Министр финансов Скотт Бессент назвал этот шаг мерой по стабилизации мировых энергетических рынков, встревоженных войной с Ираном.
Ще треба в ОПУ тренерів, які б змусили оце найвеличніше не тільки вимовляти правильні слова, а й виконувати їх (не виконав - в морду з ноги або лишився без "доріжки" на ніч чи щось таке)...
Втім, як повідомляє опозиційне російське медіа Мeduza, за підсумками першого кварталу 2026 року, порівняно з аналогічним періодом 2025, нафтогазові доходи Росії впали на 45,4%. Ці дані видання наводить спираючись на офіційний звіт російського Мінфіну.
Основна причина - активні атаки України по російських нафтових портах та нафтопереробних заводах.
Протягом березня експорт російської нафти та нафтопродуктів із ключових портів, таких як Усть-Луга, Приморськ та Новоросійськ - впав майже на половину.