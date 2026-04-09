РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12517 посетителей онлайн
Новости Отмена санкций
576 9

Будет справедливо, если США вновь введут санкции против российской нефти, — Зеленский

Зеленский о санкциях против российской нефти

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне солгали о роли своих нефтяных поставок в поддержании стабильности нефтяных рынков, и будет справедливо, если Соединенные Штаты вновь введут санкции против российской нефти.

Об этом Зеленский сказал в интервью Rai Radio 1, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Будут ли санкции США вновь введены

"Если санкции против российской нефти были сняты из-за войны на Ближнем Востоке, будут ли санкции США вновь введены теперь, когда есть прекращение огня? Я думаю, что ответ на этот вопрос покажет истинную причину их отмены. Нам нужно только подождать и посмотреть", — отметил президент.

Читайте также: За две недели войны на Ближнем Востоке Россия заработала $2 млрд, — Зеленский

Россияне снова солгали

Зеленский считает, что Россия снова обманула американцев – в частности, президента США Дональда Трампа.

"Россияне солгали о роли своих нефтяных поставок в поддержании стабильности нефтяных рынков. Если США снова введут санкции, это будет справедливо. Но если нет… Мы слышали, что Россия хотела, чтобы американцы купили определенные энергетические активы в Европе, принадлежащие "Лукойлу". Я задаю себе вопрос: "Если я хочу продать энергетические активы, на которые наложены санкции, что я делаю?" Я придумываю схему, как снять санкции. Как иначе я мог бы их продать?" — рассказал Зеленский.

Читайте также: Частичное ослабление санкций США не помогло России нарастить отгрузки нефти, — разведка

Что предшествовало?

Автор: 

Зеленский Владимир (23882) нефть (2178) санкции (11939) США (29130)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Думаю,що ти й сам більше не віриш Вимикачу цивілізацій,але говориш правильно,на публіку.А публіка різна,особливо партнери ******* брехню таку.
показать весь комментарий
09.04.2026 21:34 Ответить
Іноді спічрайтери пишуть йому правильні слова, але...
Ще треба в ОПУ тренерів, які б змусили оце найвеличніше не тільки вимовляти правильні слова, а й виконувати їх (не виконав - в морду з ноги або лишився без "доріжки" на ніч чи щось таке)...
показать весь комментарий
09.04.2026 21:37 Ответить
Ага. Тромб зараз наставить свою сраку щоб ти її полизав. Зняти санкції легко а запровадити їх знову вже навряд чи. Те ж саме буде коли Україна піде на ''перемир'я'' чи як Тромб каже на мірну угоду. З Сосії відразу ж знімуть всі санкції які десятиліттями ми вимолювали, а потім рашисти все що завгодно будуть з Україною робити і нічого їм за це не буде
показать весь комментарий
09.04.2026 21:37 Ответить
В тебе забули спитати ,що їм робити.
показать весь комментарий
09.04.2026 21:38 Ответить
Криза на Близькому Сході та тривале блокування Ормузької протоки вигідні для Росії.
Втім, як повідомляє опозиційне російське медіа Мeduza, за підсумками першого кварталу 2026 року, порівняно з аналогічним періодом 2025, нафтогазові доходи Росії впали на 45,4%. Ці дані видання наводить спираючись на офіційний звіт російського Мінфіну.
Основна причина - активні атаки України по російських нафтових портах та нафтопереробних заводах.
Протягом березня експорт російської нафти та нафтопродуктів із ключових портів, таких як Усть-Луга, Приморськ та Новоросійськ - впав майже на половину.
показать весь комментарий
09.04.2026 21:42 Ответить
А як там рідкоземельні? Вони ще наші чи вже Вимикач цивілізацій з ****** малюють план розробки?(((
показать весь комментарий
09.04.2026 21:48 Ответить
Чергове потужне ку-ку-рі-ку від 🐓
показать весь комментарий
09.04.2026 21:49 Ответить
марно шукати справедливість в політиків рівня"трамбла" або "зе".Скільки б в задниці не шукати меду,його там не знайти
показать весь комментарий
09.04.2026 22:15 Ответить
Та ну. Вони пів Ірану розхерачили, щоб був привід їх зняти.
показать весь комментарий
09.04.2026 22:32 Ответить
 
 