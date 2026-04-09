Буде справедливо, якщо США знову запровадять санкції проти російської нафти, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни збрехали про роль своїх нафтових поставок у підтриманні стабільності нафтових ринків, і буде справедливо, якщо Сполучені Штати знову запровадять санкції проти російської нафти.
Про це Зеленський сказав в інтерв’ю Rai Radio 1, передає Цензор.НЕТ.
Чи будуть санкції США знову запроваджені
"Якщо санкції проти російської нафти були зняті через війну на Близькому Сході, чи будуть санкції США знову запроваджені тепер, коли є припинення вогню? Я думаю, що відповідь на це запитання покаже справжню причину їхнього скасування. Нам треба лише почекати й побачити", - зазначив президент.
Росіяни знову збрехали
Зеленський вважає, що Росія знову обдурила американців – зокрема президента США Дональда Трампа.
"Росіяни збрехали про роль своїх нафтових поставок у підтриманні стабільності нафтових ринків. Якщо США знову запровадять санкції, це буде справедливо. Але якщо ні… Ми чули, що Росія хотіла, щоб американці купили певні енергетичні активи у Європі, які належать "Лукойлу". Я ставлю собі запитання: "Якщо я хочу продати енергетичні активи, на які накладено санкції, що я роблю?" Я придумую схему, як зняти санкції. Як інакше я міг би їх продати?" - розповів Зеленський.
Що передувало?
- Міністерство фінансів США оголосило про виключення низки фізичних та юридичних осіб із санкційного списку, пов’язаного з Росією.
- Сполучені Штати видали 30-денний дозвіл країнам на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають під санкціями й зараз знаходяться на танкерах в морі. Міністр фінансів Скотт Бессент назвав цей крок заходом для стабілізації світових енергетичних ринків, стривожених війною з Іраном.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль