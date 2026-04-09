Буде справедливо, якщо США знову запровадять санкції проти російської нафти, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни збрехали про роль своїх нафтових поставок у підтриманні стабільності нафтових ринків, і буде справедливо, якщо Сполучені Штати знову запровадять санкції проти російської нафти.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю Rai Radio 1, передає Цензор.НЕТ.

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Чи будуть санкції США знову запроваджені

"Якщо санкції проти російської нафти були зняті через війну на Близькому Сході, чи будуть санкції США знову запроваджені тепер, коли є припинення вогню? Я думаю, що відповідь на це запитання покаже справжню причину їхнього скасування. Нам треба лише почекати й побачити", - зазначив президент.

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Росіяни знову збрехали

Зеленський вважає, що Росія знову обдурила американців – зокрема президента США Дональда Трампа.

"Росіяни збрехали про роль своїх нафтових поставок у підтриманні стабільності нафтових ринків. Якщо США знову запровадять санкції, це буде справедливо. Але якщо ні… Ми чули, що Росія хотіла, щоб американці купили певні енергетичні активи у Європі, які належать "Лукойлу". Я ставлю собі запитання: "Якщо я хочу продати енергетичні активи, на які накладено санкції, що я роблю?" Я придумую схему, як зняти санкції. Як інакше я міг би їх продати?" - розповів Зеленський.

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Що передувало?