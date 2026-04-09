Часткове послаблення санкцій США не допомогло Росії наростити відвантаження нафти, ‒ розвідка

У березні 2026 року Росії не вдалося збільшити обсяги відвантаження нафти через власні морські порти, незважаючи на тимчасове пом’якшення санкцій з боку США. Основними причинами стали інфраструктурні обмеження та форс-мажорні обставини у ключових експортних хабах.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Згідно з даними S&P Global Platts, перевалка нафти в російських портах у березні знизилася до 3,46 млн барелів на добу порівняно з 3,49 млн б/с у попередньому місяці. Схожа тенденція спостерігалася і в сегменті нафтопродуктів – показник скоротився до 2,19 млн б/с із 2,21 млн б/с у лютому.

Основним фактором падіння стали "перебої в роботі портової інфраструктури". Зокрема, у порту Приморськ наприкінці місяця відвантаження різко впали з понад 1,1 млн б/с до 732 тис. б/с.

Порт Усть-Луга також зазнав суттєвого скорочення: обсяги експорту нафти знизилися до 105 тис. б/с у період 25-31 березня порівняно з 471 тис. б/с тижнем раніше. Відвантаження нафтопродуктів у цьому порту наприкінці місяця фактично припинилося.

Нагадаємо, російська авіакомпанія "Азимут" опинилася на межі банкрутства. За підсумками 2025 року, на тлі економічної кризи та зниження реальних доходів населення, чистий прибуток перевізника скоротився на 30,9% порівняно з 2024 роком.

Валовий збиток зріс у 1,5 раза і досяг 2,78 млрд руб., збиток від продажів збільшився на 34,5%, сягнувши 3,61 млрд руб., тоді як інші доходи зменшилися на 11,3%.