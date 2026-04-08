Російська авіакомпанія "Азимут" наближається до банкрутства, – розвідка

Російська авіакомпанія "Азимут" наближається до банкрутства. Так, за підсумками 2025 року на тлі економічної кризи та падіння реальних доходів росіян чистий прибуток перевізника скоротився на 30,9% порівняно з 2024 роком.

Як повідомили в Службі зовнішньої розвідки України, валовий збиток зріс у 1,5 раза – до 2,78 млрд руб., збиток від продажів збільшився на 34,5%, сягнувши 3,61 млрд руб. Інші доходи скоротилися на 11,3%.

"Першопричина колапсу – системна деградація російської економіки, спровокована війною проти України та міжнародними санкціями. Інфляція та зростання цін позбавили значну частину росіян можливості купувати авіаквитки: коли бракує коштів на їжу та одяг, витрати на перельоти скорочуються першими. Попит падає – виручка компанії слідує за ним", – зазначили в розвідці.

Окрім того, становище ускладнює технологічна залежність "Азимута" від імпортних комплектувальних, оскільки весь парк російського перевізника – 19 літаків Superjet 100 – формально є російським продуктом, критично залежним від іноземних деталей.

"Базування на півдні Росії – в аеропортах Краснодара та Мінеральних Вод – перетворилося на додаткову пастку. Через війну регіональні аеропорти або систематично закриті, або працюють із істотними обмеженнями, позбавляючи компанію операційної стабільності", – додали в Службі зовнішньої розвідки.

Водночас "Азимут" отримує державні субсидії з бюджету РФ, що утримує авіакомпанію від краху.

"Фактично перевізник існує не за рахунок комерційних перевезень, а на штучному підживленні коштами платників податків, більшість з яких літати вже не може собі дозволити. Без цієї підтримки компанія припинила б існування значно раніше, – оскільки самостійно вона не заробляє", – зауважили в розвідці.

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Авіація в Росії

Як повідомлялося, у Росії через проблеми з запчастинами, викликаними західними санкціями, не експлуатується понад третина далекомагістральних літаків, необхідних для рейсів на Далекий Схід і за кордон. Із 93 іноземних широкофюзеляжних пасажирських лайнерів, що залишилися в Росії, придатні до експлуатація менше ніж 60. Інші або проходять тривале техобслуговування, або простоюють.

Раніше повідомлялося, що в РФ оголосили про запуск "унікального для Росії" проєкту з продовження ресурсу літаків сімейства Airbus A320 понад 96 тис. льотних годин.

Перед тим Державіанагляд Росії заявив про тенденцію грубих порушень у цивільній авіації, включно з масовим допуском до польотів повітряних суден із технічними несправностями.

У січні цього року Служба зовнішньої розвідки України повідомляла, що російські авіакомпанії в 2026-2027 роках збираються масово вводити в експлуатацію законсервовані літаки радянського та іноземного виробництва, більшість із яких має вік понад 30 років.

Раніше повідомлялося, що російський уряд планує в 1,6 раза скоротити фінансування федерального проєкту "Виробництво літаків і вертольотів" у 2026 році – з 139,6 млрд до 85,7 млрд руб.

Також стало відомо, що масштабна програма відродження авіапрому, яку російська влада запустила невдовзі після початку розв'язаної проти України повномасштабної війни, розраховуючи випускати десятки літаків на рік, зазнає фіаско. Так, із 15 запланованих на цей рік пасажирських літаків російські виробники змогли здати перевізникам лише один.

До того повідомлялося, російські цивільні літаки, випуск яких влада РФ обіцяла поставити на потік після заборони продавати до Росії лайнери Boeing і Airbus, досі не вийшли в серійне виробництво, але встигли різко подорожчати. Так, за два роки російські літаки стали дорожчими на 45-70%.

Тому на початку 2025 року російський уряд ухвалив рішення зменшити план виробництва власних літаків в 1,5 раза. Якщо спочатку очікувалося, що до 2030 року не менше 80% лайнерів у парку перевізників стануть російськими, то тепер ціль знижена до 50%. Причому початок масштабного авіавиробництва було відкладено на 2027-2028 роки, а вихід авіапрому на повну потужність – перенесено на 2030 рік.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що російський авіапром з початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України зміг виробити лише 7 придатних для цивільної авіації літаків SuperJet 100, тоді як у планах до 2025 року було заплановано 108 лайнерів.