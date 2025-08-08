У Росії змогли зібрати лише один пасажирський літак за пів року із запланованих 15 одиниць

Масштабна програма відродження авіапрому, яку російська влада запустила невдовзі після початку розв'язаної проти України повномасштабної війни, розраховуючи випускати десятки літаків на рік, зазнає фіаско. Так, із 15 запланованих на цей рік пасажирських літаків російські виробники змогли здати перевізникам лише один.

Про це свідчать дані ch-aviation – швейцарського сервісу авіаданих та статистики, передає The Moscow Times.

Згідно з первісним планом програми, затвердженим два роки тому, ще 2023 року російські авіазаводи мали випустити 5 цивільних літаків, торік додати ще 40, а поточного року довести виробництво до 82 одиниць – рівня, якого не було жодного разу в сучасній історії Росії.

Насправді за 2022-2025 роках флот цивільної авіації поповнився лише на 13 нових бортів – 12 "суперджетів" і один Ту-214. Причому останній не використовується для пасажирських перевезень: на ньому літає віцепрем'єр РФ Денис Мантуров.

Для повноцінного відродження авіапрому в Росії "немає ні компонентної бази, ні технологій, ні заводів, ні інженерів", зазначило джерело в авіагалузі, а "щоб створити все це з нуля, знадобляться роки, якщо не десятиліття".

Минулого року на тлі затримок і санкцій, які заборонили поставки авіакомпонентів до Росії, уряд РФ уже радикально переглянув плани щодо поставок російських літаків перевізникам: замість 171 літака в 2024-2025 роках вони мають отримати лише 21.

Однак і ця мета може виявитися недосяжною. Минулого місяця російські чиновники попередили, що цільові показники програми, можливо, знову доведеться переглянути через різке зростання ставок за кредитами. Вони зробили фінансування дорогим та уповільнили виробництво.

Флот російських перевізників, який налічує близько 700 західних літаків та близько 150 SSJ-100, наближається до критичної точки, розповідали раніше інсайдери галузі.

Кожен літак повинен проходити регулярні перевірки: так званий C Check кожні 1,5-2 роки і глибший D Check – один раз на 6-12 років. Однак ці процедури неможливі без прямої участі виробників, які більше не співпрацюють із російськими компаніями.

"2025 легально стане останнім роком польотів для більшості" літаків у парку російських компаній, заявив експерт із авіабезпеки, який побажав зберегти анонімність.

За його словами, проблема відсутності запчастин торкнеться навіть "суперджетів", у яких усі критичні компоненти – двигуни, авіоніка, електрообладнання, шасі та паливні системи – західного виробництва.

Проблеми авіації в Росії

Як повідомлялося, російські цивільні літаки, випуск яких влада РФ обіцяла поставити на потік після заборони продавати до Росії лайнери Boeing і Airbus, досі не вийшли в серійне виробництво, але встигли різко подорожчати. Так, за два роки російські літаки стали дорожчими на 45-70%.

Тому на початку 2025 року російський уряд ухвалив рішення зменшити план виробництва власних літаків в 1,5 раза. Якщо спочатку очікувалося, що до 2030 року не менше 80% лайнерів у парку перевізників стануть російськими, то тепер ціль знижена до 50%. Причому початок масштабного авіавиробництва було відкладено на 2027-2028 роки, а вихід авіапрому на повну потужність – перенесено на 2030 рік.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що російський авіапром з початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України зміг виробити лише 7 придатних для цивільної авіації літаків SuperJet 100, тоді як у планах до 2025 року було заплановано 108 лайнерів.

Раніше глава держкорпорації "Ростех" Сергєй Чемезов попередив, що найближчими роками російським авіакомпаніям доведеться списати не менше 200 іноземних літаків, що залишилися в парку. Через санкції вони виявилися відрізані від офіційного сервісу та поставок оригінальних запчастин.

Про масштаби проблеми свідчать і дані Росавіації: російські авіакомпанії вже втратили 58 іноземних літаків через відсутність доступу до обслуговування та комплектуючих. Загалом під загрозою перебувають до 30% існуючого флоту західних лайнерів у Росії – приблизно 700 літаків Boeing та Airbus, які сьогодні забезпечують 90% пасажирських авіаперевезень усередині РФ.