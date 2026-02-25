Наслідки санкцій: У Росії вийшли з ладу 30% далекомагістральних літаків

У Росії через проблеми з запчастинами, викликаними західними санкціями, не експлуатується понад третина далекомагістральних літаків, необхідних для рейсів на Далекий Схід і за кордон.

Так, із 93 іноземних широкофюзеляжних пасажирських лайнерів, що залишилися в Росії, придатні до експлуатація менше ніж 60. Інші або проходять тривале техобслуговування, або простоюють, передає The Moscow Times.

Ремонт літаків

Як зазначається, знайти двигуни та комплектуючі для таких літаків складно: вони становлять лише близько 16% світового авіапарку, що не лише посилює дефіцит запчастин, а й робить їх дорожчими.

При цьому спроби налагодити ремонт двигунів широкофюзеляжних лайнерів в Ірані, де зараз чинять шасі, не дали результату.

Проблеми авіакомпаній

Перерозподіляти ресурси змушений навіть найбільший перевізник Росії – компанія "Аерофлот". Загалом у групи "Аерофлот" 59 широкофюзеляжних літаків: 41 – у самого перевізника та 18 – у дочірньої компанії "Росія". Із них 17 знаходяться на технічному обслуговуванні, причому частина простоює понад рік.

Схожі проблеми мають і інші російські авіакомпанії. У AzurAir літає шість із 11 широкофюзеляжних бортів, у "Північного вітру" – два з дев'яти, у Utair – один із трьох, у "Ікара" – один із двох. Регулярні рейси у RedWing виконує один літак із трьох, ще один використовується як резервний і, за словами джерел, може незабаром вибути з парку.

Мінтранс РФ ще 2022 року прогнозував скорочення парку далекомагістральних іноземних літаків у Росії до 52 одиниць до 2030 року. Але фактична кількість бортів, що експлуатуються, наближається до цих оцінок вже зараз.

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Авіагалузь у Росії

Раніше повідомлялося, що в РФ оголосили про запуск "унікального для Росії" проєкту з продовження ресурсу літаків сімейства Airbus A320 понад 96 тис. льотних годин.

Перед тим Державіанагляд Росії заявив про тенденцію грубих порушень у цивільній авіації, включно з масовим допуском до польотів повітряних суден із технічними несправностями.

У січні цього року Служба зовнішньої розвідки України повідомляла, що російські авіакомпанії в 2026-2027 роках збираються масово вводити в експлуатацію законсервовані літаки радянського та іноземного виробництва, більшість із яких має вік понад 30 років.

Раніше повідомлялося, що російський уряд планує в 1,6 раза скоротити фінансування федерального проєкту "Виробництво літаків і вертольотів" у 2026 році – з 139,6 млрд до 85,7 млрд руб.

Також стало відомо, що масштабна програма відродження авіапрому, яку російська влада запустила невдовзі після початку розв'язаної проти України повномасштабної війни, розраховуючи випускати десятки літаків на рік, зазнає фіаско. Так, із 15 запланованих на цей рік пасажирських літаків російські виробники змогли здати перевізникам лише один.

До того повідомлялося, російські цивільні літаки, випуск яких влада РФ обіцяла поставити на потік після заборони продавати до Росії лайнери Boeing і Airbus, досі не вийшли в серійне виробництво, але встигли різко подорожчати. Так, за два роки російські літаки стали дорожчими на 45-70%.

Тому на початку 2025 року російський уряд ухвалив рішення зменшити план виробництва власних літаків в 1,5 раза. Якщо спочатку очікувалося, що до 2030 року не менше 80% лайнерів у парку перевізників стануть російськими, то тепер ціль знижена до 50%. Причому початок масштабного авіавиробництва було відкладено на 2027-2028 роки, а вихід авіапрому на повну потужність – перенесено на 2030 рік.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що російський авіапром з початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України зміг виробити лише 7 придатних для цивільної авіації літаків SuperJet 100, тоді як у планах до 2025 року було заплановано 108 лайнерів.