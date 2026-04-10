РФ вводит стратегический резерв на фронте, - Зеленский

Зеленский заявил об использовании РФ стратегического резерва на фронте

Россия начала задействовать стратегический резерв в Украине, однако, несмотря на потери, численность ее группировки растет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом во время общения с журналистами рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"За месяц мы уничтожаем такое же количество оккупантов, какое они мобилизуют, но при этом численность их группировки на территории Украины растет. То есть мы считаем, что они за счет привлечения военнослужащих из стратегического резерва увеличивают свою группировку. И мы это обсуждали с Главнокомандующим и начальником Генштаба — как противодействовать", - рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что подобный шаг является рискованным для россиян, поскольку они ослабляют свои границы с другими странами, где для них "ситуация не простая".

Россияне до конца апреля хотят оккупировать три города в Донецкой области

Зеленский также раскрыл планы россиян относительно дальнейшей оккупации. В частности, они планируют захватить Дружковку, Константиновку и Покровск до конца апреля. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский отреагировал на пасхальное перемирие Путина

"Это невозможно, но они уже не впервые определяют какой-то срок и теперь поставили себе такой показатель. Я уже рассказывал о встрече с британской разведкой - у нас с ними доверительные отношения. Они тоже не видят возможностей для русских это сделать", - рассказал Зеленский.

Як жеж без Зелі - кацапи кидають свіжі війська в Україну - оголюючи свої кордони а шо в них окрім України десь неспокійно?
10.04.2026 09:20 Ответить
Лукашенко загрожує їм війною і моржі з моря Лаптєвих.
10.04.2026 10:44 Ответить
Значит можно опять все разминировать и готовиться к шашлычки?
10.04.2026 09:38 Ответить
А Зеля у відповідь вводить пєрєміріє. Щоб рашистам було легше просуватись. А потім оголосить тотальну бусифікацію в тому числі дітей і жінок щоб зупинити рашистів вже під Київом
10.04.2026 09:45 Ответить
Оманська Гнида - вселенський есперд у всьому ..

з часів Великого Вибуху і до нього не було більш ницої істоти
10.04.2026 09:48 Ответить
Менш місяця залишилось ***** до побєдобєсія. Він раком стане, що б шось взяти. НЕ ВСТИГНЕ, КУРВРО
10.04.2026 09:57 Ответить
А ти, Голобородько їх асфальтом. Виживуть, направ в їх середовище спецпідрозділ міндичів, цукерманів, юзиків, шефірів.., оберуть їх, як липку і ті здохнуть з голоду.
10.04.2026 10:41 Ответить
 
 