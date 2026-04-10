РФ вводит стратегический резерв на фронте, - Зеленский

Россия начала задействовать стратегический резерв в Украине, однако, несмотря на потери, численность ее группировки растет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом во время общения с журналистами рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"За месяц мы уничтожаем такое же количество оккупантов, какое они мобилизуют, но при этом численность их группировки на территории Украины растет. То есть мы считаем, что они за счет привлечения военнослужащих из стратегического резерва увеличивают свою группировку. И мы это обсуждали с Главнокомандующим и начальником Генштаба — как противодействовать", - рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что подобный шаг является рискованным для россиян, поскольку они ослабляют свои границы с другими странами, где для них "ситуация не простая".

Россияне до конца апреля хотят оккупировать три города в Донецкой области

Зеленский также раскрыл планы россиян относительно дальнейшей оккупации. В частности, они планируют захватить Дружковку, Константиновку и Покровск до конца апреля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский отреагировал на пасхальное перемирие Путина

"Это невозможно, но они уже не впервые определяют какой-то срок и теперь поставили себе такой показатель. Я уже рассказывал о встрече с британской разведкой - у нас с ними доверительные отношения. Они тоже не видят возможностей для русских это сделать", - рассказал Зеленский.