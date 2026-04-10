РФ вводить стратегічний резерв на фронті, - Зеленський

Росія почала застосовувати стратегічний резерв в Україні, однак попри втрати, чисельність її угруповання зростає.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це під час спілкування із журналістами розповів президент України Володимир Зеленський.

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"За місяць ми знищуємо таку ж кількість окупантів, яку вони мобілізують, але при цьому чисельність їхнього угруповання на території України зростає. Тобто ми вважаємо, що вони за рахунок залучення військовослужбовців зі стратегічного резерву збільшують своє угруповання. І ми це обговорювали з Головнокомандувачем і начальником Генштабу - як протидіємо", – розповів Зеленський.

Він наголосив, що подібний крок є ризикованим для росіян, оскільки вони ослаблюють свої кордони із іншими країнами, де для них "ситуація не проста".

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Зеленський також розкрив плани росіян щодо подальшої окупації. Зокрема, вони планують захопити Дружківку, Костянтинівку та Покровськ до кінця квітня.

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"Це неможливо, але вони вже не вперше визначають якийсь термін і тепер поставили собі такий показник. Я вже розповідав про зустріч із британською розвідкою - у нас із ними довірливі відносини. Вони теж не бачать можливостей для "рускіх" це зробити", - розповів Зеленський.