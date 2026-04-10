Зеленський про переговори: У США є своєрідний внутрішньополітичний дедлайн - орієнтовно серпень

У випадку продовження війни Росія буде вимушена посилювати мобілізацію, зокрема поширювати її на Москву та Санкт-Петербург.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Подробиці

"Ескалація війни – це ще більша в них мобілізація. Це люди з Москви і Санкт-Петербурга на фронт – і трупи назад у Москву і в Санкт-Петербург. Тобто великі міста, які він раніше старався обходити мобілізацією, він більше не обійде. Це може бути одна з версій", - пояснив глава держави.

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За словами президента, у Росії 20-25% людей не хочуть закінчувати війну. Тому мирні перемовини можуть викликати в них обурення.

"Якщо Росія обере шлях деескалації, то вважаю, що тристороння зустріч буде. І вони будуть намагатися її провести у квітні, травні чи червні. Я думаю, що це ключові для них місяці. І я думаю, що нам буде дуже складно до вересня.

На мій погляд, американці нікому не будуть давати більше часу щодо цього діалогу. США з початком літа ще більше підуть у внутрішні процеси – у вибори. І я думаю, що в них є своєрідний внутрішньополітичний дедлайн – орієнтовно серпень", - додав він.

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Зеленський додав, що в цей час може здійснюватись політичний та дипломатичний тиск на Україну, який буде йти паралельно із посиленням атак росіян на фронті.

"Але ми розуміємо, які в України національні інтереси та що може гарантувати безпеку. Важливо, щоб у цей період було достатньо тиску і на РФ. Наприклад, партнери можуть цього року провести абсолютно безпрецедентний, історичний, переломний і, у певному розумінні, переможний саміт НАТО.

Але це залежить від них, на що вони реально готові та чи відповідально ставляться до тих загроз, які є не проти когось одного, а проти всіх", - підсумував він.

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