РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10370 посетителей онлайн
Новости Заседание Рамштайна
233 2

Генсек НАТО Рютте приедет на встречу "Рамштайн" в Германии 15 апреля

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое состоится 15 апреля в Берлине.

Об этом сообщили в НАТО, передаетЦензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Встреча в Берлине и ключевые переговоры

Как отмечается, во время визита в Германию Рютте не только присоединится к заседанию в формате "Рамштайн", но и проведет ряд двусторонних встреч.

В частности, он пообщается с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем и министром обороны Борисом Писториусом.

Также запланированы переговоры с министрами обороны Великобритании и Украины — Джоном Хили и Михаилом Федоровым.

Контекст: военная помощь Украине

Предыдущее заседание в формате "Рамштайн" состоялось 12 февраля в Брюсселе. Тогда союзники подтвердили значительную поддержку Украины.

В частности, британский министр обороны Джон Хили заявил, что партнеры пообещали Украине 35 миллиардов долларов военной помощи в 2026 году.

В свою очередь, глава Минобороны Германии Борис Писториус объявил о передаче Украине дополнительных перехватчиков PAC-3 для систем ПВО.

  • Накануне заседания Украина согласовала с Бельгией и Испанией ключевые направления оборонного сотрудничества.

Автор: 

Германия (7445) НАТО (10535) Рютте Марк (633) Рамштайн (199)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ласкаво просимо , пане Рютте на Рамштайн! Війна в Україні не повинна припинятися ні в якому разі ... не треба випускати Старого Кремлівського Щура з мишоловки війни в Україні куди Шур вскочив в 2022 році по своїй шурячій дурісті ... щоб він навіть не думав про інші країни!

Хай живе вічна війна в Україні! Хай вічно царює Найвеличніший Діяч **********!
показать весь комментарий
14.04.2026 18:50 Ответить
В РФ Госдума разрешила Путину вводить войска в страны, где арестовывают и судят россиян. с формулировкой «для защиты прав граждан РФ»
показать весь комментарий
14.04.2026 19:21 Ответить
 
 