Генсек НАТО Рютте приедет на встречу "Рамштайн" в Германии 15 апреля

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое состоится 15 апреля в Берлине.

Об этом сообщили в НАТО, передаетЦензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Встреча в Берлине и ключевые переговоры

Как отмечается, во время визита в Германию Рютте не только присоединится к заседанию в формате "Рамштайн", но и проведет ряд двусторонних встреч.

В частности, он пообщается с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем и министром обороны Борисом Писториусом.

Также запланированы переговоры с министрами обороны Великобритании и Украины — Джоном Хили и Михаилом Федоровым.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европа должна быть вовлечена в переговоры о прекращении войны в Украине, — Мерц

Контекст: военная помощь Украине

Предыдущее заседание в формате "Рамштайн" состоялось 12 февраля в Брюсселе. Тогда союзники подтвердили значительную поддержку Украины.

В частности, британский министр обороны Джон Хили заявил, что партнеры пообещали Украине 35 миллиардов долларов военной помощи в 2026 году.

В свою очередь, глава Минобороны Германии Борис Писториус объявил о передаче Украине дополнительных перехватчиков PAC-3 для систем ПВО.

Накануне заседания Украина согласовала с Бельгией и Испанией ключевые направления оборонного сотрудничества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Берлине показали совместные дроны Украины и Германии. ФОТО