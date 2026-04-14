Генсек НАТО Рютте приедет на встречу "Рамштайн" в Германии 15 апреля
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое состоится 15 апреля в Берлине.
Об этом сообщили в НАТО, передаетЦензор.НЕТ.
Встреча в Берлине и ключевые переговоры
Как отмечается, во время визита в Германию Рютте не только присоединится к заседанию в формате "Рамштайн", но и проведет ряд двусторонних встреч.
В частности, он пообщается с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем и министром обороны Борисом Писториусом.
Также запланированы переговоры с министрами обороны Великобритании и Украины — Джоном Хили и Михаилом Федоровым.
Контекст: военная помощь Украине
Предыдущее заседание в формате "Рамштайн" состоялось 12 февраля в Брюсселе. Тогда союзники подтвердили значительную поддержку Украины.
В частности, британский министр обороны Джон Хили заявил, что партнеры пообещали Украине 35 миллиардов долларов военной помощи в 2026 году.
В свою очередь, глава Минобороны Германии Борис Писториус объявил о передаче Украине дополнительных перехватчиков PAC-3 для систем ПВО.
- Накануне заседания Украина согласовала с Бельгией и Испанией ключевые направления оборонного сотрудничества.
