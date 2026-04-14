В Берлине продемонстрировали совместные дроны Украины и Германии. ФОТО

В Берлине перед началом двусторонней встречи президенту Украины Владимиру Зеленскому и канцлеру Германии Фридриху Мерцу продемонстрировали новые образцы дронов совместного производства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Владимира Зеленского.

Какие дроны представили

Всего было продемонстрировано семь типов беспилотных систем, созданных на украинско-немецких предприятиях.

Среди них – дрон "Линза 3.0", который может нести до 4 кг груза на расстояние до 15 км и находиться в воздухе до 60 минут. В 2026 году в Германии планируют изготовить не менее 10 тысяч таких аппаратов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина получила первую партию дронов "Линза 3.0", изготовленных в Германии

Наземные и разведывательные системы

Также представили наземный роботизированный комплекс "Термит", который используется для эвакуации и логистики и может работать на различных типах местности на расстоянии до 40 км.

Отдельно показали разведывательный дрон "Бабка" и ударный беспилотник средней дальности Anubis, который предназначен для поражения живой силы и техники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назвал страны, с которыми Украина запускает совместное производство дронов





Ударные и перехватчики

Среди других разработок — дрон малой дальности Seth-X для уничтожения личного состава и легкой бронетехники, FPV-дрон-камикадзе KOLIBRI 10″, а также дрон-перехватчик STRILA.

Последний способен перехватывать скоростные воздушные цели, в частности типа Shahed, и развивает скорость до 415 км/ч.

Читайте также: Сибига и Вадефуль обсудили военное сотрудничество Украины и Германии и совместное производство БПЛА







Читайте: Производитель дронов Quantum Systems расширяет сотрудничество с Украиной

Контекст сотрудничества

Презентация состоялась в рамках рабочего визита Президента Украины в Германию.

Речь идет о развитии совместного производства оборонных технологий и углублении военно-технического партнерства между странами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и Германия согласовали оборонный пакет на €4 млрд: сотни ракет для Patriot, дроны deep-strike и mid-strike