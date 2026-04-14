Новости Совместное производство оружия с Германией
В Берлине продемонстрировали совместные дроны Украины и Германии. ФОТО

В Берлине перед началом двусторонней встречи президенту Украины Владимиру Зеленскому и канцлеру Германии Фридриху Мерцу продемонстрировали новые образцы дронов совместного производства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Владимира Зеленского. 

Какие дроны представили

Всего было продемонстрировано семь типов беспилотных систем, созданных на украинско-немецких предприятиях.

Среди них – дрон "Линза 3.0", который может нести до 4 кг груза на расстояние до 15 км и находиться в воздухе до 60 минут. В 2026 году в Германии планируют изготовить не менее 10 тысяч таких аппаратов.

Наземные и разведывательные системы

Также представили наземный роботизированный комплекс "Термит", который используется для эвакуации и логистики и может работать на различных типах местности на расстоянии до 40 км.

Отдельно показали разведывательный дрон "Бабка" и ударный беспилотник средней дальности Anubis, который предназначен для поражения живой силы и техники.

Ударные и перехватчики

Среди других разработок — дрон малой дальности Seth-X для уничтожения личного состава и легкой бронетехники, FPV-дрон-камикадзе KOLIBRI 10″, а также дрон-перехватчик STRILA.

Последний способен перехватывать скоростные воздушные цели, в частности типа Shahed, и развивает скорость до 415 км/ч.

Контекст сотрудничества

Презентация состоялась в рамках рабочего визита Президента Украины в Германию.

Речь идет о развитии совместного производства оборонных технологий и углублении военно-технического партнерства между странами.

В единичных экземплярах?
14.04.2026 16:55 Ответить
Головне розвідці росії передали інформацію.
Не розумію, навіщо взагалі подавати таку цю інформацію?
14.04.2026 17:15 Ответить
Ага, будуть тепер Берлнін бамбіть рускіє
14.04.2026 17:31 Ответить
Василий, не воспринимайте всё за чистую монету. Слышали выражение"дезинформация"? То ж
14.04.2026 17:47 Ответить
