В Берлине продемонстрировали совместные дроны Украины и Германии. ФОТО
В Берлине перед началом двусторонней встречи президенту Украины Владимиру Зеленскому и канцлеру Германии Фридриху Мерцу продемонстрировали новые образцы дронов совместного производства.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Владимира Зеленского.
Какие дроны представили
Всего было продемонстрировано семь типов беспилотных систем, созданных на украинско-немецких предприятиях.
Среди них – дрон "Линза 3.0", который может нести до 4 кг груза на расстояние до 15 км и находиться в воздухе до 60 минут. В 2026 году в Германии планируют изготовить не менее 10 тысяч таких аппаратов.
Наземные и разведывательные системы
Также представили наземный роботизированный комплекс "Термит", который используется для эвакуации и логистики и может работать на различных типах местности на расстоянии до 40 км.
Отдельно показали разведывательный дрон "Бабка" и ударный беспилотник средней дальности Anubis, который предназначен для поражения живой силы и техники.
Ударные и перехватчики
Среди других разработок — дрон малой дальности Seth-X для уничтожения личного состава и легкой бронетехники, FPV-дрон-камикадзе KOLIBRI 10″, а также дрон-перехватчик STRILA.
Последний способен перехватывать скоростные воздушные цели, в частности типа Shahed, и развивает скорость до 415 км/ч.
Контекст сотрудничества
Презентация состоялась в рамках рабочего визита Президента Украины в Германию.
Речь идет о развитии совместного производства оборонных технологий и углублении военно-технического партнерства между странами.
Не розумію, навіщо взагалі подавати таку цю інформацію?