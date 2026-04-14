Хегсет снова пропустит встречу "Рамштайн": отправит своего заместителя, - Politico

Министр обороны США Пит Хегсет вновь пропустит заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн") на этой неделе, в результате чего США станут одной из немногих стран, которые не направят высокопоставленного представителя по вопросам обороны на эту важную встречу союзников Украины.

Об этом сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

По словам двух американских чиновников, пожелавших остаться анонимными, вместо него на виртуальной встрече будет присутствовать руководитель отдела политики Пентагона Элбридж Колби, как и на предыдущей встрече в феврале.

Сообщается, что в течение последнего года Хегсет лишь изредка посещал эти встречи — это свидетельствует о том, что у администрации Трампа есть другие приоритеты и она все больше ожидает, что Европа возьмет на себя бремя поставок оружия в Киев.

Отмечается, что более 50 министров обороны стран, которые обязались поддерживать Украину, соберутся на виртуальную встречу в среду, 15 апреля. Ее возглавят министр обороны Германии Борис Писториус и министр обороны Великобритании Джон Гилли, которые взяли на себя координацию группы после того, как администрация Трампа отказалась от руководящей роли вскоре после вступления в должность.

Командующего силами НАТО генерала Гринкевича также не будет

Командующий силами НАТО, американский генерал Алексус Гринкевич также не сможет принять участие во встрече. Вместо него присоединятся его заместитель, главный маршал ВВС Великобритании Джонни Стрингер, и немецкий генерал-майор Ульф Гаусслер, заместитель командующего программой НАТО по оказанию помощи и подготовке в области безопасности для Украины.

"НАТО продолжает оказывать решающую поддержку Украине. Участие этих двух лидеров в этой встрече является гарантией этого", — заявил пресс-секретарь Гринкевича, полковник Мартин О’Доннелл.

В то же время отмечается, что Пентагон не комментировал ситуацию.

