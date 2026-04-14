Хегсет снова пропустит встречу "Рамштайн": отправит своего заместителя, - Politico

Министр обороны США Пит Хегсет вновь пропустит заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн") на этой неделе, в результате чего США станут одной из немногих стран, которые не направят высокопоставленного представителя по вопросам обороны на эту важную встречу союзников Украины.

Об этом сообщает Politico.

Что известно

По словам двух американских чиновников, пожелавших остаться анонимными, вместо него на виртуальной встрече будет присутствовать руководитель отдела политики Пентагона Элбридж Колби, как и на предыдущей встрече в феврале.

Сообщается, что в течение последнего года Хегсет лишь изредка посещал эти встречи — это свидетельствует о том, что у администрации Трампа есть другие приоритеты и она все больше ожидает, что Европа возьмет на себя бремя поставок оружия в Киев.

Отмечается, что более 50 министров обороны стран, которые обязались поддерживать Украину, соберутся на виртуальную встречу в среду, 15 апреля. Ее возглавят министр обороны Германии Борис Писториус и министр обороны Великобритании Джон Гилли, которые взяли на себя координацию группы после того, как администрация Трампа отказалась от руководящей роли вскоре после вступления в должность.

Командующего силами НАТО генерала Гринкевича также не будет

Командующий силами НАТО, американский генерал Алексус Гринкевич также не сможет принять участие во встрече. Вместо него присоединятся его заместитель, главный маршал ВВС Великобритании Джонни Стрингер, и немецкий генерал-майор Ульф Гаусслер, заместитель командующего программой НАТО по оказанию помощи и подготовке в области безопасности для Украины.

"НАТО продолжает оказывать решающую поддержку Украине. Участие этих двух лидеров в этой встрече является гарантией этого", — заявил пресс-секретарь Гринкевича, полковник Мартин О’Доннелл.

В то же время отмечается, что Пентагон не комментировал ситуацию.

Что предшествовало

  • Напомним, следующее заседание в формате "Рамштайн" состоится 15 апреля.
  • Накануне заседания Украина согласовала с Бельгией и Испанией ключевые направления оборонного сотрудничества.
  • Сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое состоится 15 апреля в Берлине.

А ты на 9-е в мАцкву?
14.04.2026 20:43 Ответить
З Гегсета такий оборонщик як з гімна пуля - вже навоював в Ірані
14.04.2026 20:44 Ответить
короче кажучі ,США не приховують своєї зради проти України , а тим самим всіляко протистоять тому ,шоб ЄС мали теріторію України та її багатства , маючі Україну у своїх кордонах . США зацікавленні шоб Захід став слабкім . Це якась шовінистична геополітична гра ...
14.04.2026 20:47 Ответить
Там збираються міністри оборони, а він міністр війни. Тому і відправляє свого заступника з оборони.
14.04.2026 21:00 Ответить
Сам на картах стрелки рисует(в Иране). Так шо не беспокоить.
14.04.2026 21:02 Ответить
... сором всесвітній, американці натиснули на Україну, заставили віддати ядерну зброю, а тепер відвертають голову....
14.04.2026 21:01 Ответить
Демонстрація легкого презирства. Трампо-пацики не поважають слабаків.
14.04.2026 21:05 Ответить
 
 