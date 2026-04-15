Встреча в формате "Рамштайн" началась в Берлине
В Берлине началась 34-я встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Что известно?
Отмечается, что встреча проходит в гибридном формате.
Физически в Берлине присутствуют главы оборонных ведомств Германии Борис Писториус, Великобритании - Джон Гили, Украины - Михаил Федоров, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Остальные участники присоединились к встрече онлайн.
Что предшествовало?
- Накануне заседания Украина согласовала с Бельгией и Испанией ключевые направления оборонного сотрудничества.
- СМИ сообщали, что глава Пентагона Хегсет снова пропустит заседание.
