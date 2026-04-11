Захист неба та забезпечення бригад дронами: Україна і Норвегія узгодили пріоритети співпраці, - Федоров

Міністр оборони Михайло Федоров провів робочу зустріч із міністром оборони Норвегії Торе Сандвіком напередодні "Рамштайну".

Про це Федоров повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, сторони узгодили пріоритети співпраці - ППО, дрони, інновації та посилення Сил оборони.

Що вже робиться

За слова Федорова, Україна активно рухається в реалізації цілей війни. За останні місяці:

посилили захист неба;

масштабуємо "мале ППО" з дронами-перехоплювачами;

підвищили ефективність ураження цілей.

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Він нагадав, що березень став найрезультативнішим місяцем за програмою "Армія дронів.Бонус" - це означає більше знищених цілей і системний тиск на ворога. Паралельно реалізуються асиметричні операції, які б’ють по економічному потенціалу Росії.

Підтримка України

"Подякував Норвегії за фінансування проєкту базового забезпечення бригад дронами. Це системне рішення, яке надасть військовим гарантований мінімум дронів щомісяця і напряму впливатиме на ефективність на фронті", - розповів український міністр оборони.

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Найближчі плани

Також Федоров розповів про пріоритети на найближчий період:

посилення ППО та розвиток PURL;

підтримка "чеської ініціативи";

розвиток проєкту з базового забезпечення бригад дронами;

масштабування оборонних інновацій.

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"Запросив норвезького колегу відвідати Україну, щоб показати, як працює "мале ППО", дрони та технологічна складова нашої армії в реальних умовах", - додав глава Міноборони України.